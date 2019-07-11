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Новости /  Политика /  Политика региона  

На встрече руководителей пивоваренных компаний СО с Дмитрием Азаровым обсудили вопросы пресечения нелегального оборота продукции

11 июля 2019 20:24
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На сегодняшний день пивоваренная отрасль Самарского региона является крупнейшей в ПФО – на нее приходится порядка 30% производства продукции.
В четверг, 11 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с руководителями пивоваренных компаний Самарской области. На совещании, которое было инициировано крупнейшими представителями отрасли, обсуждали вопросы сохранения уровня налоговых отчислений в региональный бюджет и противодействие нелегальному рынку.

На сегодняшний день пивоваренная отрасль Самарского региона является крупнейшей в Приволжском федеральном округе – на нее приходится порядка 30% производства продукции. По данным статистики, в губернии работает 61 одна компания, в числе которых известные производители и небольшие организации. На предприятиях в общей сложности создано более двух тысяч рабочих мест, каждое из которых, по экспертным оценкам, формирует от 5 до 10 рабочих мест в смежных отраслях (сбыт, торговля и т.д.).

«Это значительное количество рабочих мест, и мы можем понять, какое влияние имеет этот сектор промышленности на экономическое положение в регионе, учитывая значительные поступления в бюджет Самарской области», – отметил Дмитрий Азаров, открывая совещание.

Только в прошлом году пивоваренными компаниями региона уплачено более 8,6 миллиардов рублей акцизов — это порядка 6% собственных доходов областного бюджета. «При этом в 2019 году мы наблюдаем тенденцию к некоторому снижению отчислений. Есть особенности 2018 года, связанные с Чемпионатом мира по футболу, при этом отмечалось и присутствие на рынке нелегальной продукции, – обратил внимание участников встречи Глава региона. – Это заботит не только вас, но и федеральные и региональные органы власти, поскольку это незаконная предпринимательская деятельность, неуплата налогов, снижение поступлений в бюджеты. А из этих налогов, акцизов, в том числе, реализуются и социальные программы, строительство социальных объектов».

Руководитель региона подчеркнул: поскольку незаконная предпринимательская деятельность создает условия для недобросовестной конкуренции на рынке, снижения налоговых платежей, необходимо вместе разобраться в ситуации, что нужно предпринять, какую выстроить систему защиты от подобного рода преступлений. Именно поэтому к обсуждению вопросов были приглашены Главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов, представители контрольно-надзорных и силовых ведомств. «Ни одна компания не может решить этот вопрос самостоятельно. Только совместными усилиями, определив комплекс мер, мы сможем достичь результата», – резюмировал Дмитрий Азаров.

В ходе встречи был высказан ряд инициатив, которые будут способствовать выявлению незаконной деятельности по производству и реализации пива. Участники рекомендовали усилить мониторинг цен в торговых точках, реализующих пиво – по оценкам, его стоимость не может быть менее 65 рублей. Также производители предложили сосредоточить внимание на компаниях, использующих мощности менее чем на 30%, и, предположительно, не в полном объеме декларирующих реальные объемы производства. Кроме того, следует активизировать межведомственное взаимодействие по выявлению мест незаконного производства и хранения пивоваренной продукции. Все предложения будут обобщены и проанализированы областным министерством промышленности и торговли до 1 августа и в дальнейшем взяты в работу.

Напомним, Дмитрий Азаров обозначил задачу вывода бизнеса из тени одной из ключевых в работе экономического блока регионального Правительства. Губернатор регулярно проводит встречи с ведущими компаниями – налогоплательщиками в различных отраслях промышленности, машиностроения, сельского хозяйства. Системная работа в этом направлении будет продолжена, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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11 июля 2019  20:24
На сегодняшний день пивоваренная отрасль Самарского региона является крупнейшей в ПФО – на нее приходится порядка 30% производства продукции.
На встрече руководителей пивоваренных компаний СО с Дмитрием Азаровым обсудили вопросы пресечения нелегального оборота продукции
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