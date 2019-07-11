На встрече руководителей пивоваренных компаний СО с Дмитрием Азаровым обсудили вопросы пресечения нелегального оборота продукции
11 июля 2019 20:24
20
На сегодняшний день пивоваренная отрасль Самарского региона является крупнейшей в Приволжском федеральном округе – на нее приходится порядка 30% производства продукции. По данным статистики, в губернии работает 61 одна компания, в числе которых известные производители и небольшие организации. На предприятиях в общей сложности создано более двух тысяч рабочих мест, каждое из которых, по экспертным оценкам, формирует от 5 до 10 рабочих мест в смежных отраслях (сбыт, торговля и т.д.).
«Это значительное количество рабочих мест, и мы можем понять, какое влияние имеет этот сектор промышленности на экономическое положение в регионе, учитывая значительные поступления в бюджет Самарской области», – отметил Дмитрий Азаров, открывая совещание.
Только в прошлом году пивоваренными компаниями региона уплачено более 8,6 миллиардов рублей акцизов — это порядка 6% собственных доходов областного бюджета. «При этом в 2019 году мы наблюдаем тенденцию к некоторому снижению отчислений. Есть особенности 2018 года, связанные с Чемпионатом мира по футболу, при этом отмечалось и присутствие на рынке нелегальной продукции, – обратил внимание участников встречи Глава региона. – Это заботит не только вас, но и федеральные и региональные органы власти, поскольку это незаконная предпринимательская деятельность, неуплата налогов, снижение поступлений в бюджеты. А из этих налогов, акцизов, в том числе, реализуются и социальные программы, строительство социальных объектов».
Руководитель региона подчеркнул: поскольку незаконная предпринимательская деятельность создает условия для недобросовестной конкуренции на рынке, снижения налоговых платежей, необходимо вместе разобраться в ситуации, что нужно предпринять, какую выстроить систему защиты от подобного рода преступлений. Именно поэтому к обсуждению вопросов были приглашены Главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов, представители контрольно-надзорных и силовых ведомств. «Ни одна компания не может решить этот вопрос самостоятельно. Только совместными усилиями, определив комплекс мер, мы сможем достичь результата», – резюмировал Дмитрий Азаров.
В ходе встречи был высказан ряд инициатив, которые будут способствовать выявлению незаконной деятельности по производству и реализации пива. Участники рекомендовали усилить мониторинг цен в торговых точках, реализующих пиво – по оценкам, его стоимость не может быть менее 65 рублей. Также производители предложили сосредоточить внимание на компаниях, использующих мощности менее чем на 30%, и, предположительно, не в полном объеме декларирующих реальные объемы производства. Кроме того, следует активизировать межведомственное взаимодействие по выявлению мест незаконного производства и хранения пивоваренной продукции. Все предложения будут обобщены и проанализированы областным министерством промышленности и торговли до 1 августа и в дальнейшем взяты в работу.
Напомним, Дмитрий Азаров обозначил задачу вывода бизнеса из тени одной из ключевых в работе экономического блока регионального Правительства. Губернатор регулярно проводит встречи с ведущими компаниями – налогоплательщиками в различных отраслях промышленности, машиностроения, сельского хозяйства. Системная работа в этом направлении будет продолжена, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
11 июля 2019 20:24
На сегодняшний день пивоваренная отрасль Самарского региона является крупнейшей в ПФО – на нее приходится порядка 30% производства продукции. Политика региона
14
11 июля 2019 17:04
Ранее закон о люстрации распространялся на должностных лиц времён экс-президента Виктора Януковича. Политика региона
115
11 июля 2019 13:49
Он представлен Губернатору Дмитрию Азарову. Политика региона
217
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1781
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1346
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1342
Видео
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
262
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
510
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3727
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1068
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
413
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
599
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
666
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
549
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
760
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
777
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
505
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
831
Мероприятия