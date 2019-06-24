На совещании облправительства обсудили оперативную обстановку в регионе
24 июня 2019 19:35
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В регионе сохраняется особый противопожарный режим. За неделю произошло несколько возгораний в лесах. На прошлом совещании губернатор Дмтрий Азаров поручил минлесхозу СО проанализировать причины.
Основная причина возгораний, по словам министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александра Ларионова - неосторожное обращение с огнём жителей региона, которые, несмотря на действующие запреты, разводят костры. Чтобы не повторить ситуации, когда в 2010 году сгорел лес в Тольятти, необходимо ужесточить контроль.
Александр Ларионов доложил, что количество патрульных групп, осуществляющих контроль в лесах СО, выросло. Но по мнению Виктора Кудряшова этого недостаточно. Чтобы предотвратить серьёзные пожары, необходимо кратное увеличение числа контролёров, основной упор нужно сделать на самых посещаемых лесах.
Кроме того, нужно усилить информационную кампанию в СМИ, в том числе - рассказывать о нарушителях и том, какие иски предъявлены виновникам возгораний - с компенсацией ущерба и затрат на тушение.
"Эти меры - основной рецепт предотвращения пожаров,- подчеркнул Виктор Кудряшов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО
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