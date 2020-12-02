На реставрацию памятников архитектуры в Самарской области в 2020 году из федерального бюджета выделено 275 млн рублей

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В среду, 2 декабря, депутат Государственной Думы РФ, заместитель Секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн совместно с представителями Минкультуры РФ, депутатами Самарской городской думы, представителями администрации Самары, архитекторами и духовенством проинспектировали работы по реставрации ряда объектов культурного наследия. Средства привлечены из федерального бюджета (Минкультуры РФ) рамках партийного проекта «ЕР» «Историческая память», координатором которого является депутат.

Участники выездного совещания осмотрели всего пять памятников архитектуры, несмотря на то, что по проекту «Историческая память» в Самаре в настоящее время реставрируется 12 объектов культурного наследия (ОКН), в том числе, знаменитый «Дом со слонами». А с начала действия партпроекта, по словам Александра Хинштейна, новую жизнь обрели почти два десятка старинных домов. Среди наиболее ярких – здание самарского костела и дом Мясникова ул. Куйбышева, 104, где сегодня расположен межвузовский студенческий центр «Дирижабль».

«Важно отметить, что данная программа финансируется исключительностью из средств федерального бюджета, поэтому казна Самарского региона, как и бюджеты муниципалитетов никаких затрат не несут», — подчеркнул депутат.

Первым осмотрели памятник архитектуры федерального значения эпохи конструктивизма «Клуб имени Ф.Э.Дзержинского», построенный в 30-е годы прошлого века. Его планируется отремонтировать уже к августу будущего года. На 40 млн. руб. подрядчик приведет в порядок кровлю и фасад (отсечную гидроизоляцию). Здание находится в ведении МВД. После реставрационных работ туда предполагается перенести музей истории ведомства, обеспечив открытый доступ для самарцев и гостей города.

«Часть фасада клуба была приведена в порядок к ЧМ-2018, но это не решило проблемы, поскольку вторая часть пребывает в ужасном состоянии. Кроме того, в здании протекает крыша, необходимо решать и другие проблемы», — рассказал СМИ Александр Хинштейн.

Второй памятник, который проинспектировали федеральные эксперты — Церковь Михаила Архангела (1915 г.), расположенная в поселке Шмидта. «Сказочный теремок» работы знаменитого самарского архитектора Александра Щербачева – самая настоящая «изюминка» Старой Самары. В здании полностью отреставрировали фасад, обновили колокола, частично восстановили уникальную историческую плитку.

К осени будущего года подрядчики завершат реставрацию стен, сводов в интерьерах, а также восстановят систему внутреннего электроснабжения, установят охранную и пожарную сигнализацию и проведут пусконаладочные работы.

«Церковь Михаила Архангела — это один из наиболее знаковых храмов старого города — в нем находился самый большой колокол на территории Самарской области. Рассказывали, что когда он звонил, то звон было слышно не только на территории Запанского, но и по всей центральной Самаре. Уникальное здание, построенное в псевдорусском стиле – это, безусловно, памятник федерального масштаба. Когда в программу «Историческая память» попадают объекты религиозного назначения, то, в первую очередь, нас интересует их историко-культурная составляющая», — отметил депутат.

В «Покровском Кафедральном Соборе» (1861 г.), который также вошел в программу объезда, полностью отреставрировали фасад и двери, усилили фундамент и выполнили золочение кровли колокольни. Работы уже завершены и сданы, а обновленный храм открыт для прихожан. В будущем году приступят к реставрации внутренних интерьеров.

В здании бывшей Шихобаловской богадельни с домовой церковью Серафима Саровского уже частично отреставрировали фасады. Эта работа продолжится и в будущем году. Богадельня была построена в Самаре в 1884 году, она принимала людей престарелых и немощных, которые не могли обеспечивать свое существование, и не имели родственников. В 1903 году при богадельне появилась домовая церковь, помещавшаяся в эркере здания. Сейчас здесь православная школа.

Завершили инспекцию в женском Иверском монастыре. Подведен итог двухлетней работы по реставрации здания трапезной: приведен в порядок фасад, выполнена отделка внутренних помещений. На восстановление этого корпуса из федерального бюджета при содействии Александра Хинштейна было привлечено свыше 63 млн руб.

На очереди — «Сестринский» корпус (также памятник архитектуры регионального значения, XIX век), который уже стоит «в лесах». Его планируется отреставрировать к концу 2021 года. Подрядчик освоит почти 60 млн руб., восстановив фасады, кровлю, выполнив внутреннюю отделку помещений. Также проектом предусмотрено восстановление систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и внутреннего электроснабжения. Кроме того, в корпусе будет установлена пожарная сигнализация.

Подводя итоги объезда, Александр Хинштейн раскрыл журналистам планы на будущий год:

«В 2021 году на средства федерального бюджета мы подготовим проекты реставрации, как минимум, для десяти памятников архитектуры в Самаре — в рамках партпроекта «Историческая память». Но не исключаю, что появятся и новые объекты «плюсом» к тому, что уже попало в программу».

По словам депутата, в этом году из федерального бюджета на реставрацию объектов культурного наследия по программе «Историческая память» на территории Самарской области, было выделено порядка 275 млн. рублей. «На будущий год у нас уже заложено 120 млн., но думаю, что эта цифра также будет увеличиваться с учетом появления новых объектов. Как координатор партпроекта, я, безусловно заинтересован в том, чтобы максимальное внимание было уделено памятникам, которые находятся на территории моего региона, моего избирательного округа», — рассказал Александр Хинштейн.

Депутат отметил, что Дмитрий Азаров является единственным главой региона, который входит в состав общественного совета партийной программы «Историческая память».

«Дмитрий Игоревич вошел в совет еще будучи членом Совета Федерации РФ, но затем, став губернатором, предпочел в нем остаться. Сегодня Самарская область демонстрирует тот подход, который должен стать для всех неким ориентиром, когда именно всем миром, силами разных уровней власти — муниципальной, региональной и федеральной — реализуются проекты по сохранению культурного наследия. Важно, когда региональные и местные власти берут на себя определённую серьезную ответственность», — резюмировал Александр Хинштейн, передает hinshtein.ru.

Фото: hinshtein.ru