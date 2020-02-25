Мишустин назвал две ключевые задачи кабмина

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— Это, соответственно, повышение доходов людей и увеличение темпов экономического роста, что позволит получить широкий эффект и по другим направлениям: в образовании, науке, инновациях, социальной сфере ну и, конечно, в бизнесе, — подчеркнул Мишустин в ходе визита в Курганскую область.Ранее, на первом заседании правительства, которое состоялось 21 января, Мишустин уже обозначал главные направления работы. В первую очередь новый премьер отметил задачи, которые поставил в своём Послании Федеральному собранию Владимир Путин, а именно: демография, соцподдержка, поддержка семей с детьми, качественное образование и увеличение доходов россиян. Также он призывал министров не давать необоснованных обещаний.Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС/life.ru