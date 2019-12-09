Мэр Октябрьска три с половиной года подряд получала минимум по 4 оклада
9 декабря 2019 18:36
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Тяжба возникла с подачи прокуратуры Октябрьска, которая еще весной обнаружила, что мэр в 2015 году подписала постановление № 949, которым сама себе установила вознаграждение за труды. А спустя несколько месяцев поправила его, увеличив надбавку «за особые условия…» с 200 до 300 процентов от должностного оклада.
Однако законодательство не позволяет муниципальным главам самим себе устанавливать вознаграждения за труд. Любые вопросы материально-технического обеспечения деятельности органов МСУ (в том числе и мэров) — это исключительная компетенция представительных органов власти, то есть городских дум и районных собраний представителей.
Однако возвращать полученные средства Александре Гожей не придется — так решил облсуд, который потребовал признать постановление №949 незаконным с момента вынесения судебного определения. То есть с 26 ноября. Теперь зарплату мэру должна установить гордума. Оставят депутаты Гожей 4 оклада в месяц или решат иначе, станет известно позже.
«Самарское обозрение», между тем, подсчитало, что Александра Гожая оказалась мэром Октябрьска с самыми высокими заработками за все время декларирования ими своих доходов. Сергей Родионов в 2012 году выручил 849 тысяч рублей, Владимир Чихирев в 2014 году — 1,21 млн рублей. А доходы Александры Гожей в 2016–2018 гг. составляли от 1,3 до 1,85 млн рублей ежегодно.
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