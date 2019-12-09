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Новости /  Политика /  Политика региона  

Мэр Октябрьска три с половиной года подряд получала минимум по 4 оклада

9 декабря 2019 18:36
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Александра Гожая сама себе установила надбавку «за особые условия работы на муниципальной должности».
С 2016 года глава Октябрьска Александра Гожая сама себе установила надбавку «за особые условия работы на муниципальной должности» в сумме трех окладов, и таким образом ежемесячно получала по крайней мере четыре оклада. Об этом стало известно из текста судебного решения от 26 ноября, которое на прошлой неделе опубликовал областной суд, передает «СО» ОНЛАЙН.

Тяжба возникла с подачи прокуратуры Октябрьска, которая еще весной обнаружила, что мэр в 2015 году подписала постановление № 949, которым сама себе установила вознаграждение за труды. А спустя несколько месяцев поправила его, увеличив надбавку «за особые условия…» с 200 до 300 процентов от должностного оклада.

Однако законодательство не позволяет муниципальным главам самим себе устанавливать вознаграждения за труд. Любые вопросы материально-технического обеспечения деятельности органов МСУ (в том числе и мэров) — это исключительная компетенция представительных органов власти, то есть городских дум и районных собраний представителей.

Однако возвращать полученные средства Александре Гожей не придется — так решил облсуд, который потребовал признать постановление №949 незаконным с момента вынесения судебного определения. То есть с 26 ноября. Теперь зарплату мэру должна установить гордума. Оставят депутаты Гожей 4 оклада в месяц или решат иначе, станет известно позже.

«Самарское обозрение», между тем, подсчитало, что Александра Гожая оказалась мэром Октябрьска с самыми высокими заработками за все время декларирования ими своих доходов. Сергей Родионов в 2012 году выручил 849 тысяч рублей, Владимир Чихирев в 2014 году — 1,21 млн рублей. А доходы Александры Гожей в 2016–2018 гг. составляли от 1,3 до 1,85 млн рублей ежегодно. 
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