Медведев распорядился создать "Большую российскую энциклопедию"

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Как говорится в документе, это должно обеспечить доступ россиян "к постоянно актуализированной на базе научно-верифицированных источников знания достоверной информации о развитии".Согласно распоряжению, также будет создан общенациональный интерактивный энциклопедический портал.В начале ноября президент Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку выразил уверенность, что электронная версия "Большой Российской энциклопедии" (БРЭ), в отличие от "Википедии", сможет стать источником достоверной информации.Тома БРЭ в бумажном виде выходили с 2004 по 2017 год. Кроме того, в настоящее время одноименным издательством ведется работа по созданию аналогичного общенационального интерактивного энциклопедического портала.Презентация проекта электронного научно-образовательного портала "Большая российская энциклопедия" прошла в Уфе 21 ноября.