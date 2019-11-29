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Новости /  Политика /  Политика региона  

Медведев распорядился создать "Большую российскую энциклопедию"

29 ноября 2019 23:59
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Согласно распоряжению, также будет создан общенациональный интерактивный энциклопедический портал.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании Национального научно-образовательного центра "Большая российская энциклопедия", передает РИА Новости. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Как говорится в документе, это должно обеспечить доступ россиян "к постоянно актуализированной на базе научно-верифицированных источников знания достоверной информации о развитии".

Согласно распоряжению, также будет создан общенациональный интерактивный энциклопедический портал.

В начале ноября президент Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку выразил уверенность, что электронная версия "Большой Российской энциклопедии" (БРЭ), в отличие от "Википедии", сможет стать источником достоверной информации.

Тома БРЭ в бумажном виде выходили с 2004 по 2017 год. Кроме того, в настоящее время одноименным издательством ведется работа по созданию аналогичного общенационального интерактивного энциклопедического портала.

Презентация проекта электронного научно-образовательного портала "Большая российская энциклопедия" прошла в Уфе 21 ноября. 
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