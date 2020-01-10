МИД вернул Киеву направленную из-за визита Путина в Крым ноту протеста без рассмотрения

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Министерство объяснило возвращение ноты отсутствием оснований для протеста. «Президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации», — отметили в МИДе.В ведомстве также призвали Киев «наконец принять реальность принадлежности» Севастополя и Крыма России.Путин приезжал в Крым 9 января. С борта крейсера «Маршал Устинов» он наблюдал за ходом совместных учений Черноморского и Северного флотов, а затем провел в Севастополе совещание по развитию военно-морского флота. С борта крейсера «Маршал Устинов» были запущены гиперзвуковые ракеты «Кинжал». На следующий день украинский МИД направил России ноту протеста.Киев регулярно протестует из-за визитов Путина на полуостров, мотивируя это тем, что Крым является частью Украины. Москва рассматривает Крым исключительно как часть России.