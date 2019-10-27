Лукашенко отрёкся от Великой Отечественной: Это не наша война

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По его словам, во время Отечественной войны 1812 года страна была разграблена и разрушена Наполеоном, который "прошёлся до Москвы и назад вернулся через Белоруссию". По итогам Первой мировой, как отметил Лукашенко, от страны "осталась только узенькая полосочка".— Потом Вторая мировая война, у нас — Великая Отечественная война. Полностью Белоруссию стёрли с лица земли. Это не наши были войны. Мы тем не менее горя хлебнули. Мы в последней войне треть нашего населения потеряли. В основном гражданского населения. В чём были виноваты дети, старики? — заявил он в интервью казахстанскому информационному агентству "Хабар", опубликованном на сайте президента Белоруссии.Напомним, что ранее Лукашенко упрекнул Россию за попытки "приватизировать" победу в Великой Отечественной войне. По словам президента Белоруссии, весомый вклад в победу над фашизмом внесли все народы Советского Союза.Фото: Администрация Президента Белоруссии/life.ru