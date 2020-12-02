Хинштейн — о Третьяковке в Самаре: «Думаю, что о проекте такого масштаба может мечтать любой регион»

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Сегодня, 2 декабря, депутат Государственной Думы РФ, заместитель Секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн провел совещание по текущим проблемам Самарского филиала Третьяковской галереи, который создается на базе памятника архитектуры эпохи конструктивизма Фабрики-кухни.

Вместе с руководством филиала и представителями профильных ведомств детально обсудили работы по благоустройство прилегающей территории.

Первый заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко презентовал участникам совещания подробный проект благоустройства прилегающей территории. Вокруг Фабрики-кухни появится сразу несколько пространств под открытым небом для отдыха горожан и гостей города. Одно из ключевых — Сквер Памяти Борцов Революции, который расположен прямо напротив здания. В сквере высадят деревья и кустарники, приведут в порядок памятник. За сквером расположится один из самых любопытных объектов благоустройства — Сад Баланса. По замыслу авторов проекта, основная идея создания такого сада – переосмысление темы постиндустриального ландшафта. Один из вариантов оформления пространства Сада – создание дождевого пруда. Зимой вода в этот водоем должна поступать из водопровода, а летом – с рельефа и дренажных систем здания Фабрики-кухни. Причем, очищение водоема производится с помощью специальных растений. Разработчики проекта уверяют, что такой опыт уже применяют в Москве и в Санкт-Петербурге. «Идея новаторская и очень интересная, но перед тем, как ее внедрить, мы должны детально изучить столичный опыт и понять, насколько он применим здесь — в реалиях Самары», — высказал свою позицию Александр Хинштейн.

Сам же проект благоустройства территории вокруг Фабрики-кухни включает несколько зон, начиная от фундаментальных построек во дворе (музей Фабрики-кухни, гараж, супная и т.д), и заканчивая трамвайным перроном и остановками общественного транспорта. Все объекты будут построены с учетом инклюзивной среды.

Примечательно, что остановки общественного транспорта напротив филиала уже в ближайшее время планируется переименовать в Фабрику-кухню и Третьяковскую.

Также около музея создадут зону «релакса» с зелеными насаждениями и удобными сидениями для посетителей. Для самарцев и гостей города будут доступны всевозможные тематические площадки под открытыми небом с фуд-кортом.

В дальнейшем — со строительством планетария рядом с музеем «Самара Космическая» планируется продолжить благоустройство территории: создать так называемый единый «музейный квартал».

В ноябре Александру Хинштейну удалось позиционировать самарский планетарий как один из приоритетов для бюджета страны на 2021 год. Причем, самарский планетарий стал единственным конкретизированным объектом в постановлении Госдумы РФ о проекте федерального бюджета на будущий год. Если предложение будет одобрено Правительством страны, то на строительство планетария направят 250 млн руб. из федеральной казны.

Также на совещании обсудили еще целый ряд финансовых, технических и земельных вопросов. Традиционно Александр Хинштейн держит все этапы реализации проекта на личном контроле. Все работы по благоустройству должны быть завершены менее, чем за год – к сентябрю 2021 года. Именно к этому сроку планируется отреставрировать здание Фабрики-кухни.

«Провел совещание по текущим проблемам Самарского филиала Третьяковской галереи, создаваемом на базе Фабрики-кухни. Детально обсудили и работы по благоустройство территории. Вообще, получается очень круто. Думаю, о проекте такого масштаба может мечтать любой регион», — прокомментировал Александр Хинштейн итоги совещания в твиттере.

Напомним, что спасение уникального объекта эпохи конструктивизма в виде серпа и молота и создание на его базе единственного в стране самарского филиала Третьяковки стало возможным, благодаря Александру Хинштейну. Еще в 2012 году к депутату Госдумы РФ обратились градозащитники и неравнодушные самарцы с просьбой спасти уникальное здание от разрушения. Александру Хинштейну удалось добиться невозможного: вернуть Фабрике-кухне статус памятника архитектуры и решения об открытии в здании филиала всемирно знаменитого музея. Депутат пролоббировал выделение федеральных средств на ремонтно-реставрационные работы и размещение филиала в 1 млрд 456 млн рублей, передает hinshtein.ru.

Фото: hinshtein.ru