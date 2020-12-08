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Губернатор назначил исполняющего обязанности руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции

8 декабря 2020 21:23
189
Владимир Николаевич Бурыкин имеет огромный опыт работы в органах государственной безопасности, в том числе на территории Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил Владимира Бурыкина на должность исполняющего обязанности руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области.

Соответствующее распоряжение Глава региона подписал во вторник, 8 декабря.

Владимир Николаевич Бурыкин имеет огромный опыт работы в органах государственной безопасности, в том числе на территории Самарской области. До августа 2010 года он занимал должность заместителя регионального управления ФСБ, после чего возглавил ведомство Калужской области. В январе 2017 года был переведен в центральный аппарат Федеральной службы безопасности.

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