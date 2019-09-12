Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в Московском финансовом форуме-2019
12 сентября 2019 18:20
52
Большое внимание на форуме было уделено вопросам реализации нацпроектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным, и тем аспектам, которые отрицательно сказываются на эффективности их реализации нацпроектов в регионах, и путям их решения.
Делясь промежуточными итогами реализации нацпроектов в Самарской области, Дмитрий Азаров отметил: несмотря на то, что первый год традиционно является самым непростым в любых масштабных начинаниях, у региона уже есть положительные итоги реализации нацпроектов. На сегодняшний день 45 показателей из 158 запланированных на этот год исполнены на 100%. При этом Глава региона и руководители других субъектов сошлись во мнении: поскольку последние изменения и корректировки документации по нацпроектам произошли в мае, более ощутимых результатов по ряду нацпроектов стоит ждать к январю.
Несмотря на то, что участники форума обсуждали прежде всего финансовый аспект реализации нацпроектов, Дмитрий Азаров призвал коллег переформатировать подход к информированию людей о нацпроектах, чтобы люди в полной мере включились их реализацию и точнее понимали, какие возможности они предоставляют. «Важно не просто информировать людей о нацпроектах, а показывать человеку его возможности, которые нацпроекты дают для повышения качества образования его детей как в период дошкольного, так и общего образования, реализации профессиональных возможностей, для повышения уровня доходов», – подчеркнул Губернатор.
Подводя итоги выступления, Глава Самарской области подчеркнул: «Самое главное, что на финансовом форуме я бы хотел сказать – нам хватит говорить про деньги. Пора говорить о погонных и квадратных метрах, о количестве новых мест в детских садах, о построенных школах, новых больницах и ФАПах. Именно этими, понятными людям параметрами, мы должны оперировать при работе над национальными проектами», передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
12 сентября 2019 18:24
Подготовке к юбилею Победы уделяется особое внимание. Политика региона
45
12 сентября 2019 18:20
Главная тема обсуждения этого года – «Российская экономика: возможности для опережающего развития». Политика региона
51
12 сентября 2019 18:08
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Политика региона
53
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
239
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
343
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
504
Видео
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
402
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
251
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
763
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
305
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
557
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
392
Фоторепортажи
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
639
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
878
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1054
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
519
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2280
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
453
Мероприятия