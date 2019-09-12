Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в Московском финансовом форуме-2019

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В четверг, 12 сентября, начал работу третий Московский финансовый форум. Главная тема обсуждения этого года – «Российская экономика: возможности для опережающего развития». На протяжении двух дней руководители федеральных министерств и ведомств, эксперты, руководители банковских организаций, главы регионов обсудят вопросы развития экономики, аспекты реализации национальных проектов, а также поделятся лучшим практиками. В первый день форума в его работе принял участие губернатор Самарской областиБольшое внимание на форуме было уделено вопросам реализации нацпроектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным, и тем аспектам, которые отрицательно сказываются на эффективности их реализации нацпроектов в регионах, и путям их решения.Делясь промежуточными итогами реализации нацпроектов в Самарской области, Дмитрий Азаров отметил: несмотря на то, что первый год традиционно является самым непростым в любых масштабных начинаниях, у региона уже есть положительные итоги реализации нацпроектов. На сегодняшний день 45 показателей из 158 запланированных на этот год исполнены на 100%. При этом Глава региона и руководители других субъектов сошлись во мнении: поскольку последние изменения и корректировки документации по нацпроектам произошли в мае, более ощутимых результатов по ряду нацпроектов стоит ждать к январю.Несмотря на то, что участники форума обсуждали прежде всего финансовый аспект реализации нацпроектов, Дмитрий Азаров призвал коллег переформатировать подход к информированию людей о нацпроектах, чтобы люди в полной мере включились их реализацию и точнее понимали, какие возможности они предоставляют. «Важно не просто информировать людей о нацпроектах, а показывать человеку его возможности, которые нацпроекты дают для повышения качества образования его детей как в период дошкольного, так и общего образования, реализации профессиональных возможностей, для повышения уровня доходов», – подчеркнул Губернатор.Подводя итоги выступления, Глава Самарской области подчеркнул: «Самое главное, что на финансовом форуме я бы хотел сказать – нам хватит говорить про деньги. Пора говорить о погонных и квадратных метрах, о количестве новых мест в детских садах, о построенных школах, новых больницах и ФАПах. Именно этими, понятными людям параметрами, мы должны оперировать при работе над национальными проектами», передает пресс-служба облправительства.