Губернатор Дмитрий Азаров провел деловую встречу с земляками, работающими в Москве

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В ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской областивстретился с самарцами, которые сейчас живут в столице и трудятся в федеральных министерствах и ведомствах, органах законодательной власти, крупных компаниях. Во встрече также приняли участие члены Совета Федерации, представляющие Самарскую область, представители Правительства региона.В ходе встречи обсуждались вопросы, так или иначе связанные с реализацией национальных проектов на территории губернии. Глава региона рассказал землякам о том, какие ключевые направления, обозначенные в национальных проектах, будут реализованы в области по направлению здравоохранения, образования, защиты природных ресурсов, увеличения производительности труда, расширения экспорта самарской продукции.Говоря о развитии системы образования в регионе, губернатор подчеркнул, что в этом году благодаря нацпроектам в Самарской области будет построено и реконструировано сразу 17 детских садов, задача-максимум для регионального Минстроя – ввести в строй 20 объектов дошкольного образования. Таких темпов строительства ДОУ в регионе не было с советских времен, этот показатель сопоставим со столичными городами. Для сравнения, в Москве в прошлом году был введен в строй 21 детский сад.При этом губернатор отметил, что при реализации направлений нацпроектов крайне важно вовлекать самих граждан, делать их активными участниками происходящих перемен. Заместитель руководителя Федерального казначействаотметил, что как раз сейчас ведомством разрабатывается электронная платформа, при помощи которой любой человек мог бы увидеть, что конкретно будет сделано в рамках нацпроектов на определенной территории по каждому из направлений. Предполагается, что на едином портале бюджетной системы будет добавлен раздел о национальных проектах, доступ к которому будут иметь все желающие. С помощью современных информационных технологий в режиме реального времени посетители сайта смогут посмотреть, как идут дела на каждом конкретном объекте – будь то детский сад, школа, больница, или дорога, которые строятся в их районе, а также узнать информацию о выполнении нацпроектов в целом.«Реализация нацпроектов – это не только выполнение процедур, процессов, – отметил замруководителя казначейства. – Люди должны видеть и ощущать результаты работы, понимать, что делается в каждом конкретном населенном пункте, в районе, во всем регионе и стране. С одной стороны, это обязывает исполнителей нацпроектов действовать добросовестно, с другой – вселяет в жителей уверенность в том, что поручения Президента выполняются». Дмитрий Азаров предложил Самарскую область в качестве пилотного региона для запуска такой платформы. Александр Демидов идею поддержал и отметил, что проработает этот вопрос совместно с министерством управления финансами и министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.Кроме того, Александр Демидов рассказал о планах провести в следующем году на территории Самарской области форума БРИКС, посвященного прозрачности использования бюджетных средств. Дмитрий Азаров заверил, что наш регион готов обеспечить качественное проведение этого крупного международного мероприятия.Также в ходе встречи губернатор предложил провести в регионе большой межрегиональный форум, где бы обсуждались проблемы образования и перспективы развития этой отрасли. Главный редактор издательства «Просвещение»идею поддержала и отметила, что издательство примет в нем самое активное участие. «Это замечательно, когда самарские по душе, по жизни люди остаются всегда самарскими, даже если они уже долго живут в Москве, занимают серьезные должности. Такие встречи, конечно, греют душу, хотя на них обсуждаются серьезные вопросы поддержки и развития Самарской области. Конечно, мы все свои усилия направим на то, чтобы Самарская область развивалась», – подчеркнула она.Генеральный директор организации «РТ-Регистратор», входящей в госкорпорацию «Ростех»,рассказал о том, что компанией принято решение об открытии филиала в Самарской области. Это произойдет в конце июля текущего года. По словам Алексея Свиридова филиал будет обслуживать акционерные общества, которые зарегистрированы на территории региона. «Мы предоставляем качественный сервис по раскрытию информации, регистрации выпусков ценных бумаг – акций, облигаций и так далее. Один из немногих таких центров мы открываем именно в Самарской области, потому что здесь развитая промышленность», – подчеркнул он.Также руководитель «РТ-Регистратор» отметил, что открытие филиала положительно скажется на инвестиционной привлекательности региона: «Чем больше качественных инвесторов, тем больше частных денежных средств мы привлечем на территорию Самарской области».На встрече участники обсудили ряд крупнейших проектов, которые сегодня реализуются в Самарской области: строительство Фрунзенского моста и моста через Волгу в районе Климовки, крупнейшие спортивные объекты, а также ход строительства Шестого кассационного суда в региональной столице. Замминистра Юстиции РФ Сергей Быстревский подчеркнул, что реализация проекта имеет стратегическое значение для судебной системы, а сам суд будет крупнейшим в системе вновь создаваемых судов. Дмитрий Азаров заверил: регион оказывает проекту всю необходимую поддержку, строительство ведется ударными темпами, на объекте еженедельно проводятся совещания и осмотр проведенных работ с участием курирующего зампреда Правительства, либо лично с участием губернатора. Очень важно, что строится не только само здание суда. Одновременно приводится в порядок прилегающая территория, обновляются фасады десятков зданий, началось комплексное благоустройство Крымской площади.поблагодарил губернатора за выстроенное межведомственное взаимодействие и выразил уверенность в том, что проект будет реализован в срок и на высоком уровне.В ходе встречи член Совета Федерацииотметил важность таких встреч. По его мнению, они помогают комплексно представить задачи, стоящие перед Самарской областью. Сенатор напомнил о том, что месяц назад в Совете Федерации проходили Дни Самарской области. На заседаниях 9 комитетов обсуждались проблемы и перспективные направления развития региона. По результатам этого мероприятия на прошлой неделе Совет Федерации утвердил решение об оказании содействия развитию Самарской области.«Также по итогам проведения Дней Самарской области в СФ, буквально вчера, было принято решение комитета по международным делам о проведении выездного заседания в Самаре. К нам присоединятся коллеги из комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и комитета по экономической политике. Мы планируем в октябре провести это заседание на повестке дня будут вопросы, связанные с международным сотрудничеством Самарской области», – отметил Фарит Мухаметшин, передает пресс-служба облправительства.