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Новости /  Политика /  Политика региона  

Глава "Рустави 2" нецензурно ответил на решение Путина по санкциям на вино

10 июля 2019 22:04
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Он также призвал грузинских производителей экспортировать товары не в Россию, а на Украину и пожаловался, что каналу
Генеральный директор телеканала "Рустави 2" Николоз Гварамия в резкой форме прокомментировал позицию Владимира Путина, не поддержавшего инициативу введения санкций против Тбилиси, и реакцию на это местных политиков, передает РИА Новости. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

"Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржоми", вино и "Набеглави"? Ссать я хотел на все три, плевать мне. Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект?" — сказал Гварамия в передаче "Акценты".

Он также призвал грузинских производителей экспортировать товары не в Россию, а на Украину и пожаловался, что каналу "запретили свободно выражать мысли".

Ранее ведущий "Рустави 2" Георгий Габуния нецензурно высказался в эфире в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили это и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.

Президент и премьер, а также МИД республики расценили выходку журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
Во вторник Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность введения экономических ограничений в отношении Грузии из-за "непрекращающихся антироссийских провокаций".

Позднее Владимир Путин заявил, что не поддерживает эту идею "из уважения к грузинскому народу". 
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Комментарии



Политика региона
10 июля 2019  22:04
Он также призвал грузинских производителей экспортировать товары не в Россию, а на Украину и пожаловался, что каналу "запретили свободно выражать мысли".
Глава "Рустави 2" нецензурно ответил на решение Путина по санкциям на вино
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