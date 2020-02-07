Дмитрий Азаров вручил самарским ученым премии в области науки и техники

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В 2019 году на соискание премий была подана 41 заявка от ведущих научных школ губернии. Среди них – кандидаты и доктора наук, действующие преподаватели СамГТУ, СамГМУ, самарского научно-исследовательского университета имени академика Королева, самарского аграрного университета и других вузов региона. Почти половина изобретателей – это молодые ученые в возрасте до 39 лет.«Вы те люди, которые по-настоящему могут создать новые драйверы развития нашего региона. Я на вас рассчитываю, и уверен, что на вас рассчитывают и все жители Самарской области. Ведь будущее региона, как и страны в целом, во многом зависит от вас, – обратился Дмитрий Азаров к ученым.Участники встречи обсудили прошедшее накануне заседание Президиума Госсовета и Совета по науке и образованию при Президенте РФ. «В подготовительной работе к заседанию Президиума Госсовета принимали участие федеральные министры, зампреды, наши ведущие ректоры, руководители Ассоциации ректоров, ведущие ученые. Зачастую в жестких спорах мы выработали целый ряд предложений, которые были представлены Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. И по целому ряду из них уже во время заседания Президентом были сформулированы поручения».Дмитрий Азаров напомнил представителям высшей школы, что одной из ключевых тем стало увеличение роли и полномочий регионов в модернизации вузов, развитии научной среды, в том числе и при реализации нацпроекта «Наука». В частности, Президент поручил дать возможность региональным властям осуществлять прямую финансовую поддержку вузов, работающих на территории субъектов федерации.Губернатор также отметил, что на расширенном заседании был поднят вопрос об увеличении роли регионов при установке показателей приема студентов в вузы, определению специальностей, по которым необходимо наращивать или уменьшать количество учебных мест. «То, по каким направлениям мы будем бороться за прием, мы должны определить с учетом прогноза социально-экономического развития нашего региона, прогноза возникновения новых специальностей, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Перечень таких специальностей нужно не только установить, но и актуализировать его с определенной периодичностью». Губернатор отметил, что до 2024 года в соответствии с поручением Главы государства 70 миллиардов рублей будет направлено вузам, в первую очередь региональным, для увеличения количества бюджетных мест. В этой связи Дмитрий Азаров рекомендовал научному сообществу как можно оперативнее высказать свои предложения относительно того, по каким специальностям или направлениям стоит увеличить количество бюджетных мест.«Все материалы Госсовета передам академику Федору Васильевичу Гречникову. Там много полезных материалов, связанных с развитием науки, высшего, среднего профессионально образования. Надеюсь, на Совете ректоров мы отдельно эту информацию обсудим и выработаем предложения», – подчеркнул глава региона.В процессе встречи самарские ученые и Дмитрий Азаров обсудили ряд вопросов, связанных с «закреплением» талантливых выпускников высшей школы на родной земле, использованием научных разработок на практике, развитием регионального НОЦа.В частности, кандидат технических наук, доцент кафедры технологии металлов и авиационного материаловедения самарского университета Евгений Арышенский предложил ввести программу «Орбита+» (по аналогии с уже существующей программой «Орбита»), нацеленную на привлечение молодых ученых, прошедших стажировку за границей, к работе на предприятиях Самарской области. Дмитрий Азаров отметил, что закрепление в регионе талантливых кадров – ключевой вопрос, но при этом подчеркнул, что «обязаловкой» эту задачу не решить. Глава региона предложил людям науки подумать над тем, какие условия необходимо создать, чтобы лучшие специалисты, прошедшие стажировки в других городах и странах, хотели жить и работать в губернии. Целый ряд мер в регионе уже успешно применяется. В качестве примера Дмитрий Азаров привел меры поддержки по льготному ипотечному кредитованию IT-специалистов, которые введены в регионе с прошлого года после переговоров с профессиональным сообществом.Во время встречи в качестве мер поддержки ученых было предложено продлить действие статуса «молодой ученый» и соответствующих преференций с 35 до 40 лет для тех, кто к 35 годам достиг серьезных успехов и защитил докторские диссертации. Глава региона поддержал инициативу и поручил министру образования и науки Виктору Акопьяну проработать вопрос.Преподаватели самарского научно-исследовательского университета имени академика Королева обратились к Дмитрию Азарову с просьбой оказать поддержку при проведении фестиваля «Наука 0+», нацеленного на популяризацию науки. Глава региона отметил, что такие фестивали крайне необходимы региону, и поручил министерству образования и науки изучить, какие средства нужны для проведения фестиваля, и в случае необходимости вынести вопрос о выделении поддержки на заседание Губернской Думы при рассмотрении поправок в бюджет, которое состоится в конце февраля. «Поддерживаю, но предлагаю к фестивалю подключить не только Самару, но и Тольятти. Концентрируя события на Самаре, мы должны помнить о том, что у нас огромный образовательный, научный потенциал есть и в Тольятти, – озвучил Глава региона. – Фестиваль должен иметь не только межвузовское значение, он должен стать знаковым событием для всего региона. Это крайне важно».Кандидат технических наук, доцент кафедры космического машиностроения Иван Ткаченко поднял вопрос об определении основного вектора развития и ключевого направления деятельности самарского научно-образовательного центра. Ученый отметил, что он принимал участие в ряде стратегических сессий, где обсуждался ключевой вектор деятельности НОЦа, наряду с другими представителями научного сообщества.Дмитрий Азаров подчеркнул, что на данный момент самарский НОЦ в качестве основных определили четыре направления – нефтехимическое, аэрокосмическое, машиностроительное и развитие цифровой медицины. По каждому направлению есть индустриальные партнеры, среди которых Госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос», ведется проработка проектов. Кроме того, Правительство региона готовится вывести НОЦ на новый уровень и доказать, что наш научно-образовательный центр достоин федерального статута.Также на встрече с лучшими умами региона был поднят вопрос о создании передовых систем управления транспортными процессами современной городской агломерации. Среди участников встречи был кандидат технических наук, доцент кафедры информационных систем и технологий самарского университета Олег Головин, который как раз специализируется на этой теме. Он отметил, что активно взаимодействует с областным министерством транспорта по разработке транспортной модели Самарско-тольяттинской агломерации. «Надеюсь, в скором времени нам удастся выйти на финальный этап, когда модель будет проверять не какие-то отдельные элементы, вносимые в систему транспорта, но в целом в масштабах агломерации», –отметил Олег Головин.Обращаясь к ученому, Глава региона отметил, что его работы крайне важны для региона, ведь Самарско-тольяттинская агломерация является самой большой нестоличной агломерацией России. И для того, чтобы она грамотно развивалась, необходимо управлять всеми происходящими в ней процессами, уделяя особое внимание ее «хребту» – транспортной инфраструктуре. Дмитрий Азаров подчеркнул, что начало развитию транспортной инфраструктуры агломерации уже положено: в прошлом году Правительство региона и ОАО «Российские железные дороги» заключило соглашении о развитии ускоренного железнодорожного сообщения. Но Глава региона также добавил, что многое на этом поприще еще предстоит сделать.«Это крайне важная задача, ведь если мы не управляем агломерацией, мы имеем значительные риски диспропорции развития, появления деградирующих территорий, – отметил Дмитрий Азаров. – Мне очень важно, чтобы интенсивность проработки моделей с выходом на конкретные предложения возросла. Поскольку вы погружены в эту сферу, дайте предложения, кого и из каких университетов и институтов мы можем привлечь к этой проблеме, из каких предприятий, где уже успешно реализованы подобные модели».Общение Главы регионы с научным сообществом продолжилось в Самарском театре оперы и балета, где состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня Российской науки. В зале – академики и члены-корреспонденты РАН, профессора, доценты, аспиранты, молодые учёные и их именитые наставники, – все, чьи открытия служат прогрессу.Обращаясь к ученым, Дмитрий Азаров сказал: «Серьезный вклад в развитие отечественной и мировой науки традиционно вносит Самарская область. Наш регион –один из признанных научно-исследовательский центров страны. И мы гордимся научными достижениями наших земляков, – подчеркнул Губернатор. – Самарская область является регионом с высокой концентрацией научного и образовательного потенциала, основой которого является вузовская, академическая, отраслевая наука, а также научные подразделения промышленных организаций».Дмитрий Азаров поблагодарил ведущих ученых «за упорный каждодневный труд, за вашу энергию, энтузиазм, стремление к глубине и новизне творческой мысли, творческий поиск», а также вручил ученым, достигшим особых успехов в предыдущем году, премии Губернатора Самарской. Среди лауреатов – кандидат технических наук, профессор кафедры обработки металлов давлением, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории прогрессивных технологических процессов пластического деформирования самарского университета Владимир Глушенков, доктор химических наук, профессор, директор международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению САМГТУ Владислав Блатов, доктор сельскохозяйственных наук, научный консультант Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Н.М.Тулайкова Александр Вьюшков, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой «Зоотехния» самарского аграрного университета Сергей Карамаев, доктор медицинских наук, профессор, ректор СамГМУ Александр Колсанов, доктор исторических наук, профессор, директор самарского филиала Московского городского педагогического университета Галина Козловская, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института систем обработки изображений РАН – филиала федерального научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Олег Горячкин.Также Глава региона поздравил доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СамГМУ Ивана Байрикова и доктора сельскохозяйственных наук, профессора, директора Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Н.М.Тулайкова Сергея Шевченко с присвоением почетных званий «академик» и «член-корреспондент Российской академии наук», передает пресс-служба облправительства.