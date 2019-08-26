Дмитрий Азаров вошел в состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления

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Губернатор Самарской областивошел в обновленный состав совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Соответствующий указ подписал Президент страныСовет по развитию МСУ — это совещательный и консультативный орган при Главе государства. В его задачу входит формирование основ государственной национальной политики в области местного самоуправления и определение приоритетных направлений её реализации, а также рассмотрение вопросов взаимодействия федеральных и региональных органов власти с органами местного самоуправления.Совет формируется из трех частей: федеральной, региональной и муниципальной. Губернатор Самарской области вошел в региональную часть совета. Всего в неё вошли семь представителей регионов — четверо глав субъектов и трое председателей заксобраний.Напомним, Дмитрий Азаров неоднократно входил в состав совета: в статусе Главы г.о.Самара и президента Ассоциации городов Поволжья, затем в должности Руководителя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации Федерального собрания РФ. Теперь особое доверие со стороны Главы государства оказано Дмитрию Азарову уже в статусе Губернатора региона, передает пресс-служба облправительства.