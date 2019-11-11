Дмитрий Азаров раскритиковал руководителей министерств и подразделений за снижение качества работы с обращениями граждан в сети интернет

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Глава регионапровел оперативное совещание с членами правительства и главами муниципалитетов в режиме ВКС. На повестке - подробный анализ промежуточных итогов реализации нацпроектов, прохождение ведомствами «контрольных точек» по строительству социальный объектов.В ходе совещания губернатор раскритиковал руководителей министерств и подразделений за снижение качества работы с обращениями граждан в сети интернет. Дмитрий Азаров отметил, что в последнее время участились жалобы на игнорирование или отсутствие результатов по обращениям. .«Люди мне пишут о снижении уровня исполнительской дисциплины по ответам в соцсетях. Коллеги, раз мы утвердили эту форму работы - это навсегда! Если вы думаете, что отработали год-два и забыли - это не так!», - подчеркнул Дмитрий Азаров.Глава региона поручил Мобильной приемной Губернатора Самарской области подготовить и представить детальный анализ эффективности работы с обращениями граждан через соцсети по всем министерствам, муниципалитетам, оперативным службам, передает пресс-сдужба департамента информационной политики СО.