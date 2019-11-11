Дмитрий Азаров раскритиковал руководителей министерств и подразделений за снижение качества работы с обращениями граждан в сети интернет
11 ноября 2019 21:45
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В ходе совещания губернатор раскритиковал руководителей министерств и подразделений за снижение качества работы с обращениями граждан в сети интернет. Дмитрий Азаров отметил, что в последнее время участились жалобы на игнорирование или отсутствие результатов по обращениям. .
«Люди мне пишут о снижении уровня исполнительской дисциплины по ответам в соцсетях. Коллеги, раз мы утвердили эту форму работы - это навсегда! Если вы думаете, что отработали год-два и забыли - это не так!», - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона поручил Мобильной приемной Губернатора Самарской области подготовить и представить детальный анализ эффективности работы с обращениями граждан через соцсети по всем министерствам, муниципалитетам, оперативным службам, передает пресс-сдужба департамента информационной политики СО.
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