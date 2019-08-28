Дмитрий Азаров провел выездное совещание по реализации нацпроектов в Новокуйбышевске
28 августа 2019 23:31
102
Открывая совещание, Дмитрий Азаров подчеркнул: крайне важно проводить анализ реализации нацпроектов в расширенном формате.
«Я неоднократно говорил, что успех реализации национальных проектов зависит от того, насколько мы сможем вовлечь людей, жителей города Новокуйбышевска, жителей Самарской области и всей страны. Потому что когда национальные проекты станут национальными идеями, вот тогда результат и будет для всех очевиден, – акцентировал внимание глава региона. – Я благодарю за участие в работе представителей общественных организаций, инициативных групп, уверен, что сегодня, заслушав основные доклады о ходе работ на территории Новокуйбышевска, о первых результатах, вместе выработаем оптимальные решения, скорректируем планы, если это будет необходимо. Посмотрим, что нужно поправить, где нужно дополнительно мобилизоваться, чтобы задачу выполнить».
Заместитель главы города Виталий Румянцев доложил Дмитрию Азарову о промежуточных итогах работы по каждому из национальных проектов за 7 месяцев 2019 года. Так, например, в рамках нацпроекта «Демография» активно ведутся работы по реконструкции детских садов «Ежик», «Терем-теремок» и «Ладушки». Работы проводятся для того, чтобы увеличить количество ясельных групп и обеспечить доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет.
На новый уровень выходит и обучение в школах: в рамках национального проекта «Образование» реализуются мероприятия по развитию материально-технической базы кабинетов технологии, открываются центры цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».
«Самые главные, ключевые моменты в школе – это материально-техническая база и кадры. Реализация национальных проектов повлияет и на улучшение материально-технической базы, и на качество образования», – отметила директор новокуйбышевской гимназии №1 Лариса Слепцова.
Серьезные изменения ждут Новокуйбышевск и в рамках нацпроекта «Культура»: уже проведена экспертиза сметной документации на строительство нового здания театра-студии «Грань», известного далеко за пределами губернии. Кроме того, ведется закупка музыкальных инструментов для детских школ искусств и работа по созданию модельных муниципальных библиотек.
Улучшить экологическую обстановку в Новокуйбышевске призван нацпроект «Экология». В рамках его реализации в ближайшие годы в городе проведут реконструкцию канализационных очистных сооружений, а также водозаборов №1 и №2. Кроме того, уже этой осенью вблизи города заработает мусоросортировочная станция. Она позволит увеличить долю перерабатываемых отходов и снизить объемы их складирования. Глава региона отметил значимость проекта и поручил руководству города ускорить запуск станции, приложить максимум усилий для того, чтобы объект заработал в сентябре.
Серьезных успехов Новокуйбышевск достиг по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»: с начала года уже введено более 21,5 тыс. м2 жилья, что составляет 74 % от планового показателя. Также в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является составляющей нацпроекта, в городе ведется благоустройство 9 дворов и 11 общественных пространств. При этом работы по ремонту дворовых территорий были завершены значительно раньше срока, на финишной прямой и благоустройство городских парков и скверов:
«Благоустройство всех дворов мы завершили до 1 августа. Приемка объектов, равно как и ход ремонтных работ, проводилась с участием общественности и активных горожан. Из 11 общественных пространств на 100% готовы 9. Еще два – сквер «Слава труду» и территория около озера Сакулино – планируем сдать до конца месяца», – рассказал директор МБУ «Благоустройство» Сергей Игонин.
«Я ставил задачу к 1 сентября завершить работу по благоустройству дворов, здесь же до 1 августа работы выполнены. Я общался сегодня с жителями, представителями общественных советов, — нет ни одного нарекания, работы выполнены качественно. В том числе благодаря тому, что люди привлекались к проектированию, к определению концепции благоустройства и к контролю качества выполнения работ. Сейчас, например, ведется приемка работ с привлечением жителей города, общественного контроля.Это – правильный подход», — отметил глава региона.
В ходе совещания представители городской администрации, депутаты Думы подняли целый ряд вопросов, касающихся развития города, — ремонта дорог, полного перехода в школах на обучение в одну смену, поддержки спорта и развития спортивной инфраструктуры. Содержательное общение продолжалось более двух часов, по итогам все предложения будут внесены в протокол.
«По целому ряду направлений город Новокуйбышевск является лидером социально-экономического развития в нашем регионе, опережая многие другие муниципальные образования. И сегодня важно было отметить, что по целому ряду направлений реализации нацпроектов Новокуйбышевск успешно справляется», – отметил Дмитрий Азаров.— Очень важно, что сегодня был честный, содержательный разговор. Мы отфиксировали позиции, по которым добились успехов, определили и ошибки, которые, к сожалению, неизбежны в текущей деятельности, и приняли решение о том, что нужно исправить, чтобы избегать впредь этих недоработок. Мне понравилась, в первую, очередь, вовлеченность общественности в эту работу, здесь у Новокуйбышевска неплохие результаты. Я думаю, что именно такая работа с населением, жителями города, общественными советами, — это пусть к успеху и в перспективе полное исполнение нацпроектов», передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
28 августа 2019 23:31
Открывая совещание, Дмитрий Азаров подчеркнул: крайне важно проводить анализ реализации нацпроектов в расширенном формате. Политика региона
101
28 августа 2019 23:12
В городе с населением в 100 тысяч человек преобразился ряд общественных пространств. Среди них – Парк Победы. Политика региона
143
28 августа 2019 20:57
Президент Турции Реджеп Эрдоган поинтересовался у лидера РФ Владимира Путина, можно ли приобрести новейший российский истребитель Су-57 на авиасалоне МАКС-2019. Политика региона
166
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1924
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1455
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1482
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
382
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
305
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
264
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
513
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1311
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
638
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2114
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
354
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
638
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
446
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
609
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
967
Мероприятия