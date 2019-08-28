Дмитрий Азаров провел выездное совещание по реализации нацпроектов в Новокуйбышевске

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В среду,, в ходе визита в Новокуйбышевск губернатор Самарской областипровел совещание с представителями городской администрации, депутатского корпуса, общественных организаций и профильных министерств на тему реализации в муниципалитете национальный проектов.Открывая совещание, Дмитрий Азаров подчеркнул: крайне важно проводить анализ реализации нацпроектов в расширенном формате.«Я неоднократно говорил, что успех реализации национальных проектов зависит от того, насколько мы сможем вовлечь людей, жителей города Новокуйбышевска, жителей Самарской области и всей страны. Потому что когда национальные проекты станут национальными идеями, вот тогда результат и будет для всех очевиден, – акцентировал внимание глава региона. – Я благодарю за участие в работе представителей общественных организаций, инициативных групп, уверен, что сегодня, заслушав основные доклады о ходе работ на территории Новокуйбышевска, о первых результатах, вместе выработаем оптимальные решения, скорректируем планы, если это будет необходимо. Посмотрим, что нужно поправить, где нужно дополнительно мобилизоваться, чтобы задачу выполнить».Заместитель главы городадоложил Дмитрию Азарову о промежуточных итогах работы по каждому из национальных проектов за 7 месяцев 2019 года. Так, например, в рамках нацпроекта «Демография» активно ведутся работы по реконструкции детских садов «Ежик», «Терем-теремок» и «Ладушки». Работы проводятся для того, чтобы увеличить количество ясельных групп и обеспечить доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет.На новый уровень выходит и обучение в школах: в рамках национального проекта «Образование» реализуются мероприятия по развитию материально-технической базы кабинетов технологии, открываются центры цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».«Самые главные, ключевые моменты в школе – это материально-техническая база и кадры. Реализация национальных проектов повлияет и на улучшение материально-технической базы, и на качество образования», – отметила директор новокуйбышевской гимназии №1Серьезные изменения ждут Новокуйбышевск и в рамках нацпроекта «Культура»: уже проведена экспертиза сметной документации на строительство нового здания театра-студии «Грань», известного далеко за пределами губернии. Кроме того, ведется закупка музыкальных инструментов для детских школ искусств и работа по созданию модельных муниципальных библиотек.Улучшить экологическую обстановку в Новокуйбышевске призван нацпроект «Экология». В рамках его реализации в ближайшие годы в городе проведут реконструкцию канализационных очистных сооружений, а также водозаборов №1 и №2. Кроме того, уже этой осенью вблизи города заработает мусоросортировочная станция. Она позволит увеличить долю перерабатываемых отходов и снизить объемы их складирования. Глава региона отметил значимость проекта и поручил руководству города ускорить запуск станции, приложить максимум усилий для того, чтобы объект заработал в сентябре.Серьезных успехов Новокуйбышевск достиг по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»: с начала года уже введено более 21,5 тыс. м2 жилья, что составляет 74 % от планового показателя. Также в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является составляющей нацпроекта, в городе ведется благоустройство 9 дворов и 11 общественных пространств. При этом работы по ремонту дворовых территорий были завершены значительно раньше срока, на финишной прямой и благоустройство городских парков и скверов:«Благоустройство всех дворов мы завершили до 1 августа. Приемка объектов, равно как и ход ремонтных работ, проводилась с участием общественности и активных горожан. Из 11 общественных пространств на 100% готовы 9. Еще два – сквер «Слава труду» и территория около озера Сакулино – планируем сдать до конца месяца», – рассказал директор МБУ «Благоустройство»«Я ставил задачу к 1 сентября завершить работу по благоустройству дворов, здесь же до 1 августа работы выполнены. Я общался сегодня с жителями, представителями общественных советов, — нет ни одного нарекания, работы выполнены качественно. В том числе благодаря тому, что люди привлекались к проектированию, к определению концепции благоустройства и к контролю качества выполнения работ. Сейчас, например, ведется приемка работ с привлечением жителей города, общественного контроля.Это – правильный подход», — отметил глава региона.В ходе совещания представители городской администрации, депутаты Думы подняли целый ряд вопросов, касающихся развития города, — ремонта дорог, полного перехода в школах на обучение в одну смену, поддержки спорта и развития спортивной инфраструктуры. Содержательное общение продолжалось более двух часов, по итогам все предложения будут внесены в протокол.«По целому ряду направлений город Новокуйбышевск является лидером социально-экономического развития в нашем регионе, опережая многие другие муниципальные образования. И сегодня важно было отметить, что по целому ряду направлений реализации нацпроектов Новокуйбышевск успешно справляется», – отметил Дмитрий Азаров.— Очень важно, что сегодня был честный, содержательный разговор. Мы отфиксировали позиции, по которым добились успехов, определили и ошибки, которые, к сожалению, неизбежны в текущей деятельности, и приняли решение о том, что нужно исправить, чтобы избегать впредь этих недоработок. Мне понравилась, в первую, очередь, вовлеченность общественности в эту работу, здесь у Новокуйбышевска неплохие результаты. Я думаю, что именно такая работа с населением, жителями города, общественными советами, — это пусть к успеху и в перспективе полное исполнение нацпроектов», передает пресс-служба облправительства.