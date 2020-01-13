Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами кабмина
13 января 2020 20:16
121
Открывая совещание, руководитель области поздравил всех с Днем Самарской губернии и пожелал родной земле и всем жителям области процветания и успехов. «Все больше людей включаются в созидательную работу на всей территории региона. Его опережающее развитие зависит от каждого человека, от уровня компетентности и профессионализма принимаемых решений на областном уровне, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Этот день напоминает нам о великой истории нашей земли и о той высочайшей ответственности, которая лежит на каждом из нас, - за родную землю, за каждого жителя, за страну, поскольку Самарская область всегда была и остается опорным краем державы».
С Днем Самарской губернии всех жителей области сегодня поздравил и Полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он направил телеграмму в адрес губернатора. «Самарская область занимает достойное место как важнейший индустриальный субъект Федерации. Здесь на протяжении десятилетий успешно развиваются авиакосмическая отрасль, автомобилестроение, производится высокотехнологическая продукция для российского оборонно-промышленного комплекса. В регионе активно внедряются инновационные разработки в промышленности, в аграрном комплексе, городском хозяйстве, в медицине и образовании, – говорится в приветственном адресе Игоря Комарова. – И это способствует росту производительности труда и, что очень важно, реально улучшает качество жизни людей. Самарская область – это богатая история, живописные ландшафты и уникальные природные территории, а главное, трудолюбивые, гостеприимные и отзывчивые люди, бережно хранящие традиции и красоту родного края».
Этот праздник имеет особое значение для каждого жителя региона. В связи с этим Дмитрий Азаров поручил профильным ведомствам проработать вопрос закрепления праздника нормативно-правовым актом. Это позволит придать дню должный статус и достойно подготовиться к 170-летию Самарской губернии, которое будет отмечаться уже в следующем году. «Празднование Дня Самарской губернии совпадает со старым Новым годом. Это дает нам возможность организовать массовые гуляния на главных площадях и общественных пространствах вечером – в конце рабочего дня», – отметил Дмитрий Азаров. Руководитель региона также поручил рассмотреть возможность проведения уроков краеведческой тематики в канун праздника во всех классах школ, а также в учреждениях дополнительного образования и детских садах.
В ходе оперативного совещания губернатор, руководители министерств и ведомств совместно с главами муниципалитетов обсудили ход и планы реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.
Один из ключевых вопросов касался разработки региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Напомним, именно развитию первичного звена уделяет особое внимание глава государства. В соответствии с поручением Президента, документ должен быть утвержден до 1 июля этого года.
Программа рассчитана на период до 2024 г. включительно. Министр здравоохранения области Михаил Ратманов отметил: на этапе определения приоритетных направлений была проанализирована деятельность медучреждений, которые работают в Самарском регионе. Во внимание принималось техническое состояние зданий, их соответствие санитарным нормам, а также обеспеченность медицинским оборудованием и специалистами.
«В проект программы включено: строительство типовых поликлиник на 250 посещений в смену, типовых медицинских центров со стационарами и клинико-диагностическими отделениями, ФАПов и офисов врачей общей практики взамен расположенных в приспособленных или арендуемых помещениях, а также дооснащение медицинских организаций оборудованием и санитарным автотранспортом, ликвидация кадрового дефицита в первичном звене, повышение транспортной доступности объектов здравоохранения в сельских муниципальных районах», – озвучил параметры руководитель регионального минздрава.
Дмитрий Азаров поручил Михаилу Ратманову доработать программу с учетом поступивших обращений от жителей области и данных им поручений в ходе посещений муниципальных районов. «Считаю, что необходимо провести дополнительное обсуждение проекта программы», – сказал губернатор.
Дмитрий Азаров также отметил, что во время рабочего визита в Тольятти, к нему обратились жители села Федоровка. «Люди пишут о целом комплексе застарелых вопросов, которые требуют решения», – подчеркнул глава региона. Один из них касается строительства детского сада и школы. Губернатор поручил проанализировать возможные варианты размещения социальных объектов: либо реконструировать имеющие здания, либо возвести новые. «Попрошу проанализировать предложения жителей и муниципалитета, и принять решение по каждому вопросу», – поручил Дмитрий Азаров первому вице-губернатору – председателю Правительства региона Виктору Кудряшову, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
13 января 2020 22:52
За него депутаты проголосовали единогласно. Политика региона
64
13 января 2020 22:22
Переговоры двух лидеров состоялись 12 января. Политика региона
91
13 января 2020 20:16
Открывая совещание, руководитель области поздравил всех с Днем Самарской губернии и пожелал родной земле и всем жителям области процветания и успехов. Политика региона
118
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
750
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
747
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1143
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1323
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
441
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1287
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1084
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
680
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1593
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
708
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1140
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1192
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1450
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2515
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3066
Мероприятия