Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами кабмина

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В понедельник, 13 января, губернатор Самарской областипровел оперативное совещание. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств региона, а также все главы городов и районов.Открывая совещание, руководитель области поздравил всех с Днем Самарской губернии и пожелал родной земле и всем жителям области процветания и успехов. «Все больше людей включаются в созидательную работу на всей территории региона. Его опережающее развитие зависит от каждого человека, от уровня компетентности и профессионализма принимаемых решений на областном уровне, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Этот день напоминает нам о великой истории нашей земли и о той высочайшей ответственности, которая лежит на каждом из нас, - за родную землю, за каждого жителя, за страну, поскольку Самарская область всегда была и остается опорным краем державы».С Днем Самарской губернии всех жителей области сегодня поздравил и Полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе. Он направил телеграмму в адрес губернатора. «Самарская область занимает достойное место как важнейший индустриальный субъект Федерации. Здесь на протяжении десятилетий успешно развиваются авиакосмическая отрасль, автомобилестроение, производится высокотехнологическая продукция для российского оборонно-промышленного комплекса. В регионе активно внедряются инновационные разработки в промышленности, в аграрном комплексе, городском хозяйстве, в медицине и образовании, – говорится в приветственном адресе Игоря Комарова. – И это способствует росту производительности труда и, что очень важно, реально улучшает качество жизни людей. Самарская область – это богатая история, живописные ландшафты и уникальные природные территории, а главное, трудолюбивые, гостеприимные и отзывчивые люди, бережно хранящие традиции и красоту родного края».Этот праздник имеет особое значение для каждого жителя региона. В связи с этим Дмитрий Азаров поручил профильным ведомствам проработать вопрос закрепления праздника нормативно-правовым актом. Это позволит придать дню должный статус и достойно подготовиться к 170-летию Самарской губернии, которое будет отмечаться уже в следующем году. «Празднование Дня Самарской губернии совпадает со старым Новым годом. Это дает нам возможность организовать массовые гуляния на главных площадях и общественных пространствах вечером – в конце рабочего дня», – отметил Дмитрий Азаров. Руководитель региона также поручил рассмотреть возможность проведения уроков краеведческой тематики в канун праздника во всех классах школ, а также в учреждениях дополнительного образования и детских садах.В ходе оперативного совещания губернатор, руководители министерств и ведомств совместно с главами муниципалитетов обсудили ход и планы реализации национальных проектов, инициированных Президентом РоссииОдин из ключевых вопросов касался разработки региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Напомним, именно развитию первичного звена уделяет особое внимание глава государства. В соответствии с поручением Президента, документ должен быть утвержден до 1 июля этого года.Программа рассчитана на период до 2024 г. включительно. Министр здравоохранения областиотметил: на этапе определения приоритетных направлений была проанализирована деятельность медучреждений, которые работают в Самарском регионе. Во внимание принималось техническое состояние зданий, их соответствие санитарным нормам, а также обеспеченность медицинским оборудованием и специалистами.«В проект программы включено: строительство типовых поликлиник на 250 посещений в смену, типовых медицинских центров со стационарами и клинико-диагностическими отделениями, ФАПов и офисов врачей общей практики взамен расположенных в приспособленных или арендуемых помещениях, а также дооснащение медицинских организаций оборудованием и санитарным автотранспортом, ликвидация кадрового дефицита в первичном звене, повышение транспортной доступности объектов здравоохранения в сельских муниципальных районах», – озвучил параметры руководитель регионального минздрава.Дмитрий Азаров поручил Михаилу Ратманову доработать программу с учетом поступивших обращений от жителей области и данных им поручений в ходе посещений муниципальных районов. «Считаю, что необходимо провести дополнительное обсуждение проекта программы», – сказал губернатор.Дмитрий Азаров также отметил, что во время рабочего визита в Тольятти, к нему обратились жители села Федоровка. «Люди пишут о целом комплексе застарелых вопросов, которые требуют решения», – подчеркнул глава региона. Один из них касается строительства детского сада и школы. Губернатор поручил проанализировать возможные варианты размещения социальных объектов: либо реконструировать имеющие здания, либо возвести новые. «Попрошу проанализировать предложения жителей и муниципалитета, и принять решение по каждому вопросу», – поручил Дмитрий Азаров первому вице-губернатору – председателю Правительства региона, передает пресс-служба облправительства.