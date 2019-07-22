Дмитрий Азаров поручил найти виновных в сливе нефтепродуктов в городскую канализацию
22 июля 2019 20:38
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Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что чрезвычайных ситуаций за прошедшую неделю в регионе не зафиксировано. Несмотря на это, сохраняется особый противопожарный режим.
С 15 апреля до 30 сентября на территории Самарской области действуют дополнительные требования пожарной безопасности. В лесу нельзя разводить костры, проводить работы с открытым огнем. Запрещено жечь мусор, сухую траву и отходы на территориях населенных пунктов, организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных участках.
Губернатор призвал противопожарные службы не терять бдительности, особенно в Тольятти. Дмитрий Азаров предложил привлечь горожан к патрулированию лесов.
"Людей в Тольятти, неравнодушных к экологической ситуации в городе, очень много. Привлекайте их к патрулированию, проводите рейды. Дайте людям возможность активно помогать нам в работе по защите лесов", — обратился к министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александру Ларионову и главе Автограда Сергею Анташеву руководитель региона.
Также Олег Бойко сообщил, что в воскресенье, 21 июля, в Самаре на пересечении улиц Промышленности и Структурной был зафиксирован засор канализации и выход на поверхность сточных вод с содержанием нефтепродуктов. Глава региона отметил, что это уже второй подобный случай за короткое время.
"Давайте разбираться. Несанкционированный слив нефтепродуктов, я уверен, и привел к засору канализации и выходу сточных вод. Необходимо вместе с "Самарскими коммунальными системами" вычислить место, где произошел слив, найти виновных", — поручил Дмитрий Азаров Александру Ларионову, передает vkonline.ru.
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