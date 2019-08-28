Дмитрий Азаров оценил благоустройство общественных пространств Новокуйбышевска
28 августа 2019 23:12
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За последние два года благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в городе с населением в 100 тысяч человек преобразился ряд общественных пространств. Среди них – Парк Победы. Он был заложен сотрудниками нефтеперерабатывающего завода еще в середине прошлого столетия. Парк был центральным и самым привлекательным местом отдыха горожан. Однако потом, в 90-е годы, территория была фактически заброшена.
К восстановлению парка приступили только в 2010 году, сохраняя стилистику 50-х. В эту работу активно включились сами новокуйбышевцы, высаживая на газонах цветы и кустарники. В прошлом году это общественное пространство стало участником федеральной программы. За благоустройство этого парка проголосовали более 11 тысяч человек.
Благодаря федеральному проекту, парк приобрел современный облик: здесь появились современные игровые и спортивные площадки для детей и взрослых, беседки, велодорожки, световые композиции. На выполнение работ было направлено более 55 миллионов рублей из городского, регионального и федерального бюджетов. По инициативе ветеранов Новокуйбышевска в парке появилась «Аллея Героев», где увековечена память обо всех горожанах – Героях Великой Отечественной войны.
Тему ратных подвигов, патриотического воспитания молодежи поддерживают сами горожане. Дмитрий Азаров встретился с ветеранами боевых действий, участниками местного отделения «Боевого братства». Благодаря их энтузиазму здесь был собран и поддерживается в образцовом порядке парк военной техники. Председатель отделения Александр Григорьев рассказал губернатору о том, что техника пользуется популярностью у людей. Большая работа по патриотическому воспитанию ведется со школьниками и студентами, многие из которых сами входят в патриотические объединения.
Губернатор подчеркнул, что такая работа имеет для воспитания юных граждан особое значение. Эта тема поднималась сегодня и на августовской педагогической конференции.
«Мы даем знания, создаем условия: приводим в порядок и строим новые школы, детские сады. Такого масштаба давно не было. Но все это будет ни к чему, если мы не будем заниматься патриотическим воспитанием, если не воспитаем настоящих граждан России, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Я вас попрошу активно вести эту работу». Ветераны обсудили сгГубернатором подготовку к 75-летнему юбилею Победы. Прозвучало предложение: ежедневно в течении всего года в классах рассказывать о том, что произошло в этот день в разные годы Великой Отечественной. Дмитрий Азаров инициативу поддержал и отметил: «Мы сами когда-то в школах изучали, что происходило в этот день на полях сражений. Мы выросли с этим: с осознанием этой трагедии и героизма нашего народа. И сейчас нужно такую работу проводить».
В завершении встречи представители городской администрации представили губернатору проект дальнейшего развития парка, который включает строительство новых детских площадок и аттракционов, а также сухого озера. Губернатор поручил при любых планируемых изменениях опираться на мнение жителей.
Также, во время поездки глава региона посетил новокуйбышевский стадион «Нефтяник». Спортсооружение имеет статус объекта федерального значения. Помимо футбольного поля, расположенного в центре, в нем оборудованы несколько площадок – для игры в теннис, баскетбол, мини-футбол, бадминтон и даже пляжный волейбол, а также легкоатлетический комплекс, корт для хоккея и манеж с беговыми дорожками. В среднем стадион ежедневно посещают порядка 250 человек.
Многолюдно на «Нефтянике» и сегодня – в этот день завершился футбольный турнир на приз стадиона.
«Я рад, что этот турнир стал традицией, – отметил Дмитрий Азаров, приветствуя участников. – Я благодарен родителям этих замечательных мальчишек и тренерам, которые создают условия для развития массового и профессионального спорта, воспитывая тем самым новое здоровое поколение новокуйбышевцев, нацеленных на победы».
В рамках соревнований прошел товарищеский матч между молодежкой «Крылья Советов» из Самары и командой «Нефтяник» города Новокуйбышевска.
Около стадиона Губернатор осмотрел первый троллейбус, который получил город по поручению руководителя региона, данному в ходе совещания в марте этого года. Всего до конца года будет приобретено 15 единиц электротранспорта. Средства – 126 миллионов рублей на три года – выделены из областного бюджета.
«Люди высказали свои мнения, что электротранспорту быть. И я рад тому, что активная позиция жителей города по его сохранению, которая была мной поддержана, находит свое воплощение», – отметил Дмитрий Азаров.
Уже в ближайшее время новый транспорт выйдет на городские улицы, передает пресс-служба облправительства.
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