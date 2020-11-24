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Дмитрий Азаров ограничил рост тарифов на коммунальные услуги в Самаре

24 ноября 2020 19:55
206
"С учетом уже действующих тарифов на коммунальные услуги в Самаре дальнейшее повышение должно оставаться на уровне инфляции."

Глава региона подчеркнул, что повышение тарифов в областном центре должно оставаться на уровне инфляции.

Губернатор Самарской области рассмотрел обращение депутатов думы г.о. Самара, в котором парламентарии предложили рассмотреть вопрос о повышении предельного индекса повышения платы граждан за коммунальные услуги в 2021 году на уровне 6,7 %.

– Ознакомился с обращением думы городского округа Самара. Предложения городских властей понятны, экономическая составляющая обоснована. Тем не менее считаю, что с учетом уже действующих тарифов на коммунальные услуги в Самаре дальнейшее повышение должно оставаться на уровне инфляции, – сказал Дмитрий Азаров. 

Соответствующее поручение глава региона дал тарифному органу, передает sova.info.

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Комментарии

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24 ноября 2020  19:55
"С учетом уже действующих тарифов на коммунальные услуги в Самаре дальнейшее повышение должно оставаться на уровне инфляции."
Дмитрий Азаров ограничил рост тарифов на коммунальные услуги в Самаре
"С учетом уже действующих тарифов на коммунальные услуги в Самаре дальнейшее повышение должно оставаться на уровне инфляции." Политика региона
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