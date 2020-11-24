Дмитрий Азаров ограничил рост тарифов на коммунальные услуги в Самаре

Глава региона подчеркнул, что повышение тарифов в областном центре должно оставаться на уровне инфляции.
Губернатор Самарской области рассмотрел обращение депутатов думы г.о. Самара, в котором парламентарии предложили рассмотреть вопрос о повышении предельного индекса повышения платы граждан за коммунальные услуги в 2021 году на уровне 6,7 %.
– Ознакомился с обращением думы городского округа Самара. Предложения городских властей понятны, экономическая составляющая обоснована. Тем не менее считаю, что с учетом уже действующих тарифов на коммунальные услуги в Самаре дальнейшее повышение должно оставаться на уровне инфляции, – сказал Дмитрий Азаров.
Соответствующее поручение глава региона дал тарифному органу, передает sova.info.
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