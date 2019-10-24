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Новости /  Политика /  Политика региона  

Алексей Кудрин о проекте федерального бюджета до 2022 года: Беспокоит, что в нем недостаточно системных стимулов роста экономики

24 октября 2019 10:16
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Алексей Кудрин о недостатках проекта федерального бюджета до 2022 года.
Об этом глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин написал в среду в своем Twitter:

"Госдума приняла в первом чтении бюджет на 3 года. Беспокоит, что в нем недостаточно системных стимулов роста экономики. Приветствую новые меры сокращения бедности, доп деньги на нацпроекты, но за 3 года структура бюджета практически не меняется.
Первый раз задачу бюджетного маневра в пользу образования, здравоохранения ставили 11 лет назад, хотели поднять до 5% ВВП по каждой сфере. Это было бы сравнимо с расходами развитых стран. Сейчас эти расходы ниже, чем в 2008 г. В трёхлетнем бюджете этого маневра снова не видим.
Все больше индикаторов говорит, что темпы роста экономики будут ниже официального прогноза: инвестиции в первом полугодии выросли на 0,6%, рост инвестимпорта по году ожидается 0,2%, выпуск инвестпродукции сокращается, индекс PMI - самый низкий за 10 лет". 


Фото:   соцсети
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Комментарии



Политика региона
24 октября 2019  10:16
Алексей Кудрин о недостатках проекта федерального бюджета до 2022 года.
Алексей Кудрин о проекте федерального бюджета до 2022 года: Беспокоит, что в нем недостаточно системных стимулов роста экономики
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