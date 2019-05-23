Александр Хинштейн встретился с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым
23 мая 2019 17:26
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Депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн проинформировал заместителя председателя Правительства РФ о беспрецедентной правовой ситуации в селе Рождествено, которая существенно ограничила права граждан по распоряжению своим имуществом и земельными участками. Более шести тысяч жителей села многие годы не могут распоряжаться своей землёй из-за ограничений, наложенных отдельными нормами природоохранного законодательства.
Фактическое нахождение села Рождественно на территории национального парка запрещает его жителям продавать и покупать землю в этом поселении, а также оформлять землю в собственность под имеющимися строениями. Также факт нахождения на особо охраняемой территории не позволяет жителям Рождествено в установленном порядке проводить к своим домам газ, водопровод и другие коммуникации без особого разрешения Минприроды России. В связи с этим работа органов местного самоуправления затруднена и, как следствие, — остановлено развитие села.
Между тем, село Рождествено – старейшее село в России, ведет свою историю с конца ХVI века. Как поселение оно существует задолго до придания территории, на которой оно расположено, статуса национального парка. Сегодня в нем проживает более 6 тысяч человек.
Заместитель Председателя Правительства Алексей Гордеев и зампредседателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн обсудили возможные способы решения этой проблемы. Алексей Гордеев предложил один из вариантов ее решения и дал поручения Министерству природных ресурсов РФ разработать план мероприятий по выводу села Рождествено из состава национального парка «Самарская Лука», что решит вопрос и снимет социальное напряжение в одной из «горячих» точек Самарской области – селе Рождествено.
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