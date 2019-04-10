В Тольятти активисты ОНФ приняли участие в экологической образовательной акции для школьников «Зеленая линейка»
10 апреля 2019 12:51
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Найди «несанкционированную свалку» с помощью квадракоптера – такой квест для 150 школьников Тольятти устроили организаторы акции «Зеленая
линейка». Это совместное мероприятие экспертов проекта ОНФ «Равные возможности - детям» и Всероссийского социального проекта ранней
профессиональной ориентации школьников «Зеленая кисточка». Первая в этом году акция стартовала в Тольятти.
«Зеленая линейка» состоит из теоретической части и практических мастер-классов по экологии и охране труда. Так, в ходе образовательного
квеста ученики 93-ей школы искали «несанкционированную свалку» с помощью квадрокоптера, познакомились со средствами индивидуальной защиты,
оценили экологические угрозы в быту на примере модельного дома, а также научились определять уровень шума. В этом им помог специальный прибор –
шумомер.
«В Тольятти прошел обновленный вариант «Зеленой линейки»: мы привезли новые «станции» по раздельному сбору отходов и экологической
безопасности в быту. Уверена, что после наших занятий ребята составили свое представление о профессиях инженера-эколога и специалиста по охране
труда и, надеюсь, заинтересовались ими», – сказала президент Фонда поддержки школьной профессиональной ориентации «Зеленая кисточка» Вера
Кузубова.
В высокой эффективности такого формата профессиональной ориентации детей уверена и координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», депутат
Госдумы Любовь Духанина. «Многим ребятам не хватает занятий, которые бы давали полезные для повседневной жизни навыки и помогали бы лучше
представить определенный спектр профессиональных задач. Через игровые форматы обучения «Зеленая кисточка» формирует у детей экологическое
сознание и культуру безопасности, мотивирует к защите окружающей среды. Ребята могут не только послушать рассказы специалистов в области
экологии и охраны труда, но и самостоятельно попробовать свои силы в использовании приборов», – отметила Духанина.
«Подобные проекты помогают детям понять, что защита окружающей среды, это не только высадка деревьев, сбор отходов и какие-то акции. Профессия
эколога очень разносторонняя, а благодаря проекту "Зеленая кисточка" дети смогли ближе с ней познакомиться и вполне возможно, кто-то выберет
именно ее в качестве своей профессии», – подчеркнул член Регионального штаба ОНФ в Самарской области Денис Радченко.
Фото pixabay.com
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