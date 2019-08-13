Дмитрий Азаров: Самарская область должна быть в пятерке лучших по инвестпривлекательности
13 августа 2019 13:51
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Дмитрий Азаров почти год работает в качестве избранного губернатора Самарской области. Во главе региона он сменил Николая Меркушкина, до своего назначения отработав три года в Совете Федерации, а до этого четыре года был мэром Самары. Азаров возглавил регион во время подготовки Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года — именно в тот момент, когда обсуждался вопрос о переносе игр в Краснодар из-за проблем с возведением стадиона "Самара Арена". Завершив чемпионат, Азаров продолжает заниматься проблемными вопросами, разрешив конфликт АвтоВАЗа с поставщиком компонентов, из-за чего в Тольятти и Ижевске останавливалось производство автомобилей. Во время интервью с корреспондентом ТАСС, которое состоялось после визита в регион министра экономического развития РФ Максима Орешкина, приехавшего в Тольятти на автомобиле Lada XRAY, губернатор Самарской области рассказал, как готовил город к ЧМ в режиме цейтнота, поделился своим мнение об автомобилях АвтоВАЗ и работе завода, а также рассказал, как он создавал команду управленцев для работы в правительстве региона.
АвтоВАЗ: проблемы комплектующих и качестве машин
— Вы недавно встречали министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который за рулем отечественного автомобиля проехал по маршруту Москва Тольятти. Обсуждали проблемы АвтоВАЗа и российского автопрома?
— Да, мы встречались, были на АвтоВАЗе и обсуждали несколько важных для предприятия вопросов. Один из них касался поддержки экспорта, в том числе компенсации расходов на транспорт (меры, направленные на стимулирование экспорта, прим. ТАСС). Сейчас есть ограничение по сумме на одно юридическое лицо — порядка 500 млн рублей. Мы полагаем, что АвтоВАЗ как крупнейший производитель может претендовать на существенно большую компенсацию.
— Просьбы по АвтоВАЗу были поддержаны министром?
— Не бывает так, чтобы после разговора с федеральным чиновником вопрос тут же решался. Понимаете, это важное решение и оно требует серьезных финансовых средств, требуется провести еще большую работу по обоснованию нашей просьбы, привести дополнительную аргументацию.
— Какое впечатление у Орешкина от российского автопрома, от наших российских дорог?
— Впечатления хорошие, он сам за рулем отечественного автомобиля проехал больше 1300 км от Москвы до Самары, заезжал в Нижний Новгород, Казань. Максим Станиславович дал превосходные оценки российским автомобилям — и Lada XRAY, и другим моделям АвтоВАЗа. Мне тоже этот автомобиль очень нравится.
— Министр ехал без сопровождения и стоял в пробке, когда заезжал в Самару?
—Да-да, абсолютно без сопровождения. Он в воскресенье прибыл — люди ехали с дачи в город и была достаточно большая пробка на въезд в Самару. Из-за этого чуть-чуть опоздал на футбол, но честно "без мигалок" отстоял в пробке, доехал сам.
— Вы сами на автомобилях АвтоВАЗа ездите? Не намерены ли самарских чиновников пересадить на автомобили местного производителя?
— Мы активно приобретаем вазовские автомобили для государственных служащих, создаем условия для того, чтобы продукция АвтоВАЗа была востребована, в том числе в рамках госзаказа у крупнейших министерств. У меня самого есть в личном пользовании два автомобиля Lada. Один, Lagurs, приобрел для родителей, второй, который и Максиму Станиславовичу (Орешкину, прим. ТАСС) показывал, Lada Vesta Sport. Чем она отличается от остальных моделей Vesta? Самое главное отличие не в мощности двигателя. Vesta, как вы знаете, производится в Ижевске, а версия Sport полностью делается у нас — в Тольятти. Именно поэтому у меня Vesta Sport.
Надо сказать, что в той ценовой категории, в которой работает АвтоВАЗ, машина полностью соответствует принципу "цена-качество" — это абсолютно гармоничное соответствие цены и качества конечной продукции автомобилей.
— Недавно Автоваз приостановил сборку автомобилей на основных линия в Тольятти и Ижевске из-за проблем с поставщиком — нижегородской компанией "Автокомпонент". Вам пришлось вмешиваться в ситуацию и включаться в переговорный процесс.
— АвтоВАЗ заранее анонсирует выпуск новых моделей автомобилей, чтобы у партнеров, которые осуществляют поставку комплектующих, было время на разработку нового вида продукции. Эта работа хорошо отлажена. Трудности возникли только с этим поставщиком. Учитывая, что приостановка конвейера напрямую касается благосостояния более 36-ти тысяч сотрудников предприятия и их семей, я незамедлительно подключился к решению возникшей проблемы. Нам удалось усадить конфликтующие стороны за стол переговоров, и поставки были возобновлены, вновь запущено производство. Спорные вопросы остаются, они решаются в рабочем порядке.
— Ситуация может повториться, если производители автокомплектующих говорят, что по таким ценам их производить нерентабельно.
— Я считаю, что здесь обе стороны не доработали. Мы со своей стороны создали условия для сближения конфликтующих сторон. Переговорный процесс продолжается, мы готовы включиться в решение возможных проблем, если это потребуется.
Нацпроекты: с лидеров спрос больше и показатели выше
— Недавно глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время отчета ведомства в Госдуме заявил, что некоторым регионам будет сложно справиться с выполнением обязательств по нацпроектам — требуется заключение большого количества соглашений с федеральными ведомствами. По его словам, лишь 11% регионов считают возможным достижение установленных целей в рамках нацпроекта "Жилье. Городская среда". Как вы сами оцениваете возможности Самарской области — справитесь с задачами, которые стоят перед вами?
— Да, мы реально оценивали масштабы и объем работы, который нам предстоит сделать. Задача поставлена, и она должна быть решена. Хотя уже сейчас мы понимаем, что нам будет непросто. Сложность в том, что некоторые показатели установлены, что называется, от достигнутого. Если сравнивать два региона, например, Нижегородскую и Самарскую области — у нас примерно одинаковый уровень валового регионального продукта, численность населения. При этом задача на текущий год по строительству и выводу жилья у нас выше почти на полмиллиона квадратных метров при сопоставимом уровне доходов населения. Ввод жилья в Самарской области должен быть увеличен почти в полтора раза! Получается, что регионы, которые прилагали больше усилий и больше работали, сейчас в менее выгодной ситуации с точки зрения исполнения показателей. Им придется прилагать больше усилий. Но у нас, как и у многих других регионов, есть некоторый "нависающий карниз" непроданного жилья. И есть опасение, что новостройки не будут востребованы.
— Вот мы сейчас с вами не в кабинете сидим, а уже достаточно долго говорим во время пешей прогулки. Вы своим собственным примером показываете, как вести здоровый образ жизни — это тоже одна из целей нацпроектов?
— На меня нацпроект тоже подействовал, я бросил курить (смеется, прим. ТАСС). А если серьезно, я стараюсь подавать личный пример. Агитация и пропаганда здесь тоже крайне важны, сам занимаюсь спортом и часто выкладываю в интернете репортажи, которые многим кажутся смешными, нелепыми и кого-то даже раздражают. Но я считаю, что это принципиально важно, и это нужно делать. Если мы не создадим условия для вовлечения людей в реализацию нацпроектов, мы не решим поставленные задачи. И нацпроектов "Демография" и "Здравоохранение" это касается в первую очередь. Вы же знаете, что Всемирная организация здравоохранения оценивает вклад медицины в здоровье человека где-то на уровне 10-15%, примерно столько же — наследственность, генотип, иногда отдельно учитывается экология. Образ жизни определяет здоровье человека почти на 70%. Судите сами — как можно достичь средней продолжительности жизни 78—80 лет, если человек не будет следить за своим здоровьем и вести здоровый образ жизни? Тут никакая медицина не спасет!
Самая дорогостоящая высокотехнологичная операция, выполненная блистательными врачами, через неделю может оказаться совершенно ненужной тратой сил, средств, талантов, если человек не будет следить за своим здоровьем.
Именно поэтому сегодня мы сосредоточили все усилия на реализации нацпроектов и на стратегии лидерства Самарской области. В свой работе мы стараемся исходить из простых, на первый взгляд, посылов — что это даст людям на конкретной территории, как сделать так, чтобы потенциал региона был реализован с максимальной эффективностью. Люди должны воочию убедиться, что условия их жизни изменяются в лучшую сторону не в чиновничьих отчетах, а в реальности. Если говорить о том, что удалось реализовать, то не буду утомлять вас цифрами. Главное, что Самарская область переломила негативный тренд — основные экономические показатели выросли. В 2018 году впервые за долгий период в регионе зафиксированы рост производства, повышение инвестиционной активности и увеличение реальных доходов населения. Этот тренд мы постараемся сохранить и по итогам текущего года.
Возвращение на родину
— В сентябре будет ровно год с момента выборов вас главой региона. При этом еще раньше вы фактически возглавили регион в статусе временно исполняющего обязанности губернатора. Причем, в отличие от некоторых ваших коллег—губернаторов, вам, можно сказать, повезло — вы вернулись на родину, где были мэром и после представляли регион в Совете Федерации. Когда вам поступило предложение возглавить регион, понимали куда поедете?
— Честно сказать, я окончательно не знал место назначения до момента, пока не зашел в кабинет президента. Я думаю, что так и должно быть — определяет место службы государственного чиновника президент, куда он сказал — туда я и поехал. Я помню этот разговор. Он меня спросил, не засиделся ли я в Совфеде? Я почти дословно помню свой ответ, я сказал: "Владимир Владимирович, я работаю в Совете Федерации, объехал большинство субъектов Российской Федерации и заново влюбился в нашу великую родину — в Россию. Но каждый раз, возвращаясь на родную землю, я заново влюбляюсь в Самарскую область". Президент пожал руку, сказал ехать.
— Насколько сложным было возвращение в Самару для вас и для вашей семьи?
— Моя семья не переезжала в Москву даже тогда, когда я работал сенатором. Каждый год перед началом учебного года этот вопрос поднимался, мы обсуждали переезд, и моя семья говорила: "Мы все-таки останемся". Меня тоже всегда тянуло домой — в Москве не хватало ни солнца, ни волжского простора. Почти каждые выходные старался приезжать к родным домой.
О команде: "коней на переправе не меняют"
— Вы в самом начале своей работы руководителем региона, еще в статусе врио, проговаривали принцип, что те, кто умеет работать, останутся в вашей команде. Как у вас сейчас складываются отношения с теми, кто работал с бывшим губернатором Николаем Меркушкиным, c которым у вас с ним были достаточно сложные отношения?
— Обновление команды было, но не являлось сиюминутным. Я всем коллегам сказал: "Вы работали в одних условиях, у меня несколько другой взгляд, другие требования. Для меня всегда очень важен конечный результат. Я не люблю профанации деятельности, долгих совещаний без какого-то осязаемого результата. Если мы собрались и тратим время друг друга, то должны его тратить результативно". Напомню, что времени у нас не было — мы все были в жесточайшем графике подготовки Самары к чемпионату мира по футболу. Я всем предложил определиться, кто хочет работать, а кто не хочет. Я всем дал шанс.
— Вы это говорили в дни, когда шла подготовка к ЧМ-2018?
— Да, мы все в очень жестком цейтноте готовились к чемпионату. Все понимали, что по целому ряду причин мы сильно отставали от графика. Помните русскую мудрую пословицу — коней на переправе не меняют? Не скрою, ко многим людям, которые готовили город к приему гостей, у меня были претензии. Но я понимал, что перезагрузка команды на данном этапе можно принести больше проблем, потому что любому человеку, каким бы он ни был специалистом, нужно погрузиться в тему, разобраться в ней. А в тот момент на это у нас не было времени. Я благодарен всем, кто прошел со мной этот период, в том числе и тем, с кем мы далее не стали продолжать сотрудничество. Но еще раз повторю — у каждого человека был шанс, и многие его использовали. В правительстве сейчас работают сейчас опытные люди из предыдущей команды, но появились и новые лица. Я постарался вернуть в Самарскую область тех, кто по разным причинам уехал в другие регионы. Например, вернулся министр экономического развития Дмитрий Юрьевич Богданов, который ранее возглавлял департамент экономического развития в Тольятти, а потом оказался на работе в правительстве Ульяновской области. Министр образования региона Виктор Альбертович Акопьян работал директором школы, когда я был мэром, в дальнейшем занял должность руководителя самарского управления образования, потом оказался в Москве и сейчас вернулся в родной регион. При этом я против принципа "свой, чужой", я оцениваю профессионализм и результативность.
— Сейчас у Самары новый городской глава, причем, впервые градоначальником стала женщина — Елена Лапушкина. Вы довольны тем, как она работает? Учитывая, что у вас был опыт управления городом, не хочется дать ей совет или проявить особое внимание к областному центру?
— Да, конечно, хочется, но я умею себя сдерживать и контролировать. Муниципальная служба очень тяжелая, ты "на передовой" во всех смыслах. И я очень хорошо понимаю и уровень ответственности, и напряжение, и нагрузку, которая ложится на плечи мэра, потому что на своей шкуре все это испытал. К слову, у меня условия работы были даже пожестче. Но я стараюсь своим коллегам из муниципальных образований создавать гораздо более комфортные условия и оказываю поддержку, понимая, насколько это тяжелая работа. И сейчас я доволен работой главы городского округа Самары. Я, честно говоря, даже рад, что город возглавляет женщина. Знаете, можно сказать, что у Самары есть хозяйка. Женский взгляд отличается от мужского, и мне кажется, что для Самары это полезно. С Еленой Владимировной мы знакомы не один год, когда-то я, будучи главой города, назначил ее главой Железнодорожного района в Самаре. Елена Владимировна, хоть ей и нелегко приходится, очень ответственно относится к своей работе, и я рад, что у нее очень многое получается.
— Вы встречаетесь сейчас с бывшим главой региона Николаем Меркушкиным?
— Как только я вернулся в регион, то сразу поблагодарил Николая Ивановича за работу. Он иногда приезжает в область, я приглашал Николая Ивановича на чемпионат мира по футболу посмотреть на ведущие команды, которые играли в Самаре.
Уголовные дела
— В регионе проводятся проверки деятельности чиновников из «старой» команды? Ждать ли возбуждения уголовных дел?
— Для этого есть специально обученные люди, есть следственные и правоохранительные органы. Это их зона компетенции. Я могу сказать, что мы по целому ряду направлений, связанных с инвестиционной деятельностью, с министерством строительства, а также с некоторыми пунктами государственного заказа и контрактов в сфере ЖКХ, деятельными фондами капремонта, мы подготовили и передали материалы в правоохранительные органы. Наверное, вы знаете, что был задержан руководитель фонда жилья и ипотеки (Реналь Мязитов, прим. ТАСС). Есть уголовное дело в отношении руководителя фонда капремонта (Михаил Архипов, прим. ТАСС) и одного из бывших руководителей министерства строительства. По нашей инициативе были расторгнуты договоры передачи земельных участков, возвращена муниципальная собственность. Мы эту работу и сейчас ведем, готовим и проводим проверки, передаем их результаты в правоохранительные органы.
— Я правильно понимаю, что вы в инициативном порядке проводите проверки?
— Да, но, опять же, у нас нет цели кого-то посадить или найти коррупционную составляющую. Это проверки, а не оперативные следственные действия. Например, есть Тольятти. Давней мечтой тольяттинцев была реконструкция набережной в Автозаводском районе города. Она началась еще в советское время уже на излете Союза и не была завершена. Мы были готовы выполнить реконструкцию, но оказалось, что земельный участок, который был муниципальной собственностью, изъят в региональную собственность в фонд жилья и ипотеки, а потом внесен в некое ООО. А ведь мы говорим о земельном участке на первой линии Жигулевского моря! Вернуть эту землю решением учредителей было невозможно, поэтому пришлось пройти длительные судебные разбирательства. Представьте, из муниципалитета изъяли землю, отдали на региональный уровень, перевели в фонд жилья и ипотеки, потом перенесли в частную компанию! Мне тольяттинцы говорят: "В Самаре набережную сделал, нам тоже сделай!" А у нас муниципалитет не может даже начать проектирование, поскольку для этого необходимо получить согласие собственника. Недавно муниципалитет Тольятти приступил к проектированию этой набережной. Все эти проверки и суды были не против конкретных людей. Моя задача другая — улучшить жизнь людей, провести позитивные преобразования.
От рокера до губернатора
— У вас недавно была громкая история с самарским чиновником, министром социально-демографической и семейной политики области Мариной Антимоновой, сказавшей в Twitter о том, что государство не должно "всех содержать". Вы с ней провели профилактическую или воспитательную беседу?
— Провел, но у меня такое ощущение, что фраза была выдернута из контекста. Марина Юрьевна эмоционально высказалась, при этом не хотела никого обидеть. У меня у самого в жизни была ситуация, когда не хватало денег, а на руках был маленький ребенок и жена, их нужно было кормить. Я получил дополнительные навыки, взялся за ту работу, которую никогда раньше не делал. Работал на трех работах, чтобы заработать денежку и кормить свою семью.
— Интересно, что это была за работа, которую вы раньше никогда не делали?
— Я начал зарабатывать деньги и работать рано — еще после седьмого класса. Помните, раньше были УПК [учебно-производственный комбинат] и мы раз в неделю полдня работали на предприятиях. В нашем регионе нам еще и деньги платили. Трудовая книжка у меня появилась за день до 18-летия, первая запись — "асфальтировщик". В начале трудных 90-ых освоил новую для меня профессию бухгалтера. Мы буквально "спичку тянули" на троих с товарищами — кому вести бухгалтерский учет в нашей небольшой фирме. Я по образованию инженер системной техники, проще говоря, программист. И мы писали разные программки, устанавливали их — в то время тоже была востребована автоматизация. И мне, программисту, пришлось освоить азы бухгалтерии! Я был рокером, в день смерти Цоя был в Санкт-Петербурге. Питерский рок-клуб — особое место для меня. А тут бухгалтер! А что делать? Есть семья, маленький ребенок, которого нужно кормить. Выбора не было — обучился бухучету.
Дополнительное время для "Самара Арены"
— Еще будучи мэром Самары вы вступили в конфликт с прежним руководителем области Николаем Меркушкиным, отказавшись подписывать документы на строительство стадиона к чемпионату мира по футболу. Говорят, что вам даже пригрозили, назвав "политическим трупом". После вам же и пришлось достраивать стадион, причем в очень сложных условиях и в короткие сроки. До последнего момента мало кто верил, что проблемный стадион получится сдать в срок и там пройдут матчи. Чемпионат позади, но частично проблемы и недостатки остались.
— Недостатки будем устранять. Мы же смогли провести чемпионат и подготовить стадион, когда уже мало кто верил, что это будет возможно в такие короткие сроки. Я был назначен временно-исполняющим обязанности 25 сентября (25 сентября 2017 года, прим. ТАСС), на следующий день уже был в регионе. Спустя три дня после назначения, 28 сентября, приехала инспекция FIFA с проверкой и говорила о высоких рисках и необходимости поиска альтернативных Самаре вариантов проведения игр. Я уже знал, конечно, обо всех проблемах со строительством стадиона. Более того, я понимал, почему все это случилось, и еще будучи мэром предупреждал, что будет именно так! Кстати, когда об этом предупредил тогдашнее руководство, меня и назвали "политическим трупом". И вот я, уже как глава, стоя перед телекамерами, говорю инспекции, что в футболе есть понятие "компенсированного времени", и часто судьба матча решается именно в это время. Я говорю, что самарскому стадиону нужно это компенсированное время, в котором мы точно победим! Я тогда не раз слышал, как мне говорили: "Ну ты же нормальный человек, ты же понимаешь, что это невозможно?". А я продолжал настаивать на своем: "Да вы что? Это будет лучший стадион. Вы будете всю жизнь гордиться тем, что имели к этому отношение, что вам выпало такое счастье — помогать "Самара Арене" (смеется, прим. ТАСС). Тогда проверяющие наверняка думали: "Наверное, не в себе человек".
— Что было для вас самым тяжелым в период подготовки к чемпионату?
— Самым тяжелым оказался период, когда люди перестали верить, что мы построим стадион. Когда заговорили об альтернативном поле и стали рассматривать Краснодар как замену Самаре. Это был психологически очень тяжелый момент. Нужно было поднять команду, сделать так, чтобы люди поверили в свои силы. Мы почти сразу выстроили систему мониторинга и ежедневного контроля за ходом работ. Утром ставим плановые задания, вечером подводим итоги, смотрим, что сделано или не сделано. Серьезные проблемы были с крышей стадиона… Торопимся, не успеваем, а нам рассказывают, что там 100 человек работают. Смотрим — не могут они такой небольшой объем не делать за день! Стали квадрокоптеры запускать над стадионом и считать монтажников на крыше — выяснилось, что работает почти втрое меньше людей! В общем, выстроили жесткую систему и провели полную мобилизацию. В итоге чемпионат у нас прошел без проблем. И более того — мы получили очень высокие оценки.
— Как Вы видите дальнейшее развитие "Самара Арены"? На стадионе активно эксплуатируется космическая тематика, не планируете вернуть стадиону изначальное название "Космос Арена"?
— Стадион все еще не передан на баланс Самарской области, он находится в управлении ФГУП "Спорт Ин". Согласно утвержденному плану, стадион будет передан нам в четвертом квартале 2019 года. Для управления ареной будет создано государственное автономное учреждения "Самара Арена". Сейчас "Самара Арена" является домашним стадион для самарского футбольного клуба "Крылья Советов". И здесь огромный потенциал развития как для клуба, так и для арены. В прошлом сезоне "Крылья", несмотря на далеко не лучшие спортивные результаты, в среднем на домашних играх собирали по 19 тыс. болельщиков. Необходимо создавать такие условия, чтобы люди с удовольствием шли на стадион, на игры команды. И в этом направлении предстоит очень много работы. Мы понимаем, что доходы с футбольных матчей — это основной доход для стадиона, 70-80%. Здесь особую актуальность получает вопрос посещаемости домашних матчей "Крылья Советов". И мы работаем по улучшению транспортной инфраструктуры вокруг арены, чтобы людям было комфортнее ездить на игры "Крыльев". Помимо футбольных матчей мы будем комплексно использовать стадион — проводить концерты и конференции, выставки, спортивные и деловые мероприятия, получать доход от сдачи в аренду коммерческих площадей. Арена может принять несколько концертов в год. Например, совсем недавно здесь выступала группа "Ленинград", собрав 40 тыс. человек. В прошлом году на стадионе проходил Всероссийский фестиваль школьного спорта, эти соревнования пройдут и в этом году. В июне на стадионе состоялись футбольные матчи в рамках Российско-Китайских молодежных игр. В этом году около арены начнется строительство дворца пляжных видов спорта, в перспективе — Концерт Холла. Около стадиона уже в этом году появится инклюзивный парк. Рассматриваем варианты и других сооружений и объектов.
Что касается названия "Космос Арена", то этот вопрос необходимо решать с учетом пожеланий самих самарцев. Возможно, мы еще вернемся к этому вопросу, учитывая тот факт, что Самара является космической столицей России.
— Какие задачи ставите перед "Крыльями Советов"?
— Очевидно, что с имеющимся финансированием, с той историей и болельщиками, что есть у команды, нынешние результаты "Крыльев" далеко не те, которые она должна показывать. Команда не должна лишь бороться за выживание в премьер-лиге. А помимо спортивного результата должна быть и качественная, яркая игра, которая будет привлекать болельщиков на трибуны. Главная задача команды сейчас — борьба за выход в десятку и демонстрировать качественную игру.
О будущих проектах
— Какая сейчас грандиозная задача стоит перед вами — о реализации какого проекта, по масштабам и значимости равного подготовке к футбольному чемпионату мира, можно говорить?
— Сейчас самый масштабный инфраструктурный проект, важный как для региона, так и для страны в целом — это строительство мостового перехода через Волгу. Это тот проект, который меня захватывает. Этот мост — не просто дорога в обход Тольятти. Самое главное — это включение региона в международный транспортный коридор "Европа — Западный Китай". Вы помните, какое развитие получила Самара в XIX веке после строительства железной дороги? Именно она обеспечила лидерство Самарской губернии на сто лет вперед. Транспортный коридор сейчас — это еще один шанс. Ведь он же по планам мимо нас должен был пройти. Я год восстанавливал, как я сам говорил, "географическую справедливость" — ходил по всем кабинетам, доказывал, что, если через нас пойдет дорога — она будет на 400 километров короче. Спасибо президенту страны, что сейчас есть его поручение о корректировке транспортной системы Российской Федерации.
— Сразу после своего назначения вы начали работу по улучшению позиций региона в рейтинге инвестиционной привлекательности. За последний год удалось подняться на 24 позиции. Что это реально дало региону и какие задачи в этом направлении деятельности ставите на среднесрочную перспективу?
— Действительно, теперь Самарская область занимает 24-е место в национальном рейтинге и входит в десятку регионов с лучшей динамикой. При этом осенью 2017 года Самарская область была в рейтинге лишь на 65-м месте. Менее чем за два года мы поднялись на 41 позицию. Такой рывок региона даже отметил президент России Владимир Путин. Вы должны понимать, что положение в рейтинге — это не просто строчка в списке. Для предпринимателей это удобные условия прохождения всех разрешительных процедур, а, следовательно, снижение издержек и сокращение сроков реализации проектов. Для жителей — создание новых рабочих мест, дополнительные поступления в бюджет для социального развития городов и районов. Что мы делаем сейчас: во все коллегиальные органы были включены представители бизнеса, деловых объединений и ассоциаций предпринимателей, зарегистрированных в Самарской области. Доля предпринимателей в составе Совета по инвестициям была расширен до 60%. Качественно изменилось представление информации для инвесторов на инвестпортале региона. Также мы запустили CRM-платформу по подбору господдержки инвесторов. Перестроили систему сопровождения инвесторов в режиме "одного окна" и теперь четко контролируем эту работу. У нас работает инфраструктура, позволяющая инвестору сократить усилия и время на запуск своего бизнеса — это ОЭЗ промышленного типа "Тольятти", индустриальные парки, ТОР в Тольятти и Чапаевске.
Благодаря механизмам государственно-частного партнерства — а это тоже показатель национального рейтинга, в прошлом году в регионе введено семь объектов стоимостью 4,8 млрд рублей, создано более тысячи рабочих мест.
Мы ставим себе цель войти в пятерку лучших регионов по инвестиционной привлекательности. Сейчас в работе находятся сразу несколько крупных инфраструктурных концессий. Это железнодорожная ветка к ОЭЗ, скоростная железная дорога, связывающая два крупнейших города Самарско-Тольяттинской агломерации — Самару и Тольятти — с аэропортом Курумоч, мост через Волга, который станет транспортным коридором "Европа — Западный Китай", что открывает уникальные возможности для инвесторов и предпринимателей в регионе.
Беседовали Борщева Людмила и Сорокин Вячеслав
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