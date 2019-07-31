Врио министра культуры Сергей Филиппов поборется за то, чтобы сохранить свой пост
31 июля 2019 09:25
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В конкурсе на пост министра культуры Самарской области, который намечен на 1 августа, примут участие 17 человек. 11 из них — это кандидаты первой волны. В июле к ним добавилось 6 человек, заявившие о готовности возглавить минкульт после того, как прием документов на конкурс был продлен. Сколько всего человек заявили свои претензии, не уточняется.
Интересно, что среди тех, кто подал документы в июне–июле, оказался и нынешний врио министра культуры Сергей Филиппов. Ранее считалось, что он не будет участвовать в конкурсе, так как губернатор Дмитрий Азаров хоть и положительно оценивал работу ведомства, но ждал от министерства прорыва, которого не видел у команды Сергея Филиппова. Что изменилось за дополнительное время подачи конкурса, уточнить у самого Сергея Филиппова «СО» ОНЛАЙН не удалось.
Также среди финалистов теперь — Ирина Мясникова, Ия Немировская, Владислав Радьков, Светлана Соловьева и Екатерина Степанова. Правительство указало только ФИО участников, поэтому однозначно идентифицировать всех кандидатов не удалось. Можно утверждать лишь, что имя г-жи Соловьёвой совпадает с данными доктора философских наук, проректора по научной работе и международным связям Самарского государственного института культуры. А г-н Радьков — это, по всей видимости, заместитель директора по маркетингу и развитию Тольяттинской филармонии.
«СО» ОНЛАЙН напоминает, что в первый раз к конкурсу на должность министра культуры Самарской области были допущены такие кандидаты как работавший во многих регионах России дирижер Сергей Кисс, экс-руководитель департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Лариса Зауэрвайн, заместитель руководителя регионального исполком «Единой России» Инна Жичкина, директор тольяттинской муниципальной школы искусств им.М.А.Балакирева Ольга Нуждина и др.
Прием заявок был продлен, так как было решено, что отведенного на этот этап времени оказалось слишком мало.
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Прием заявок был продлен, так как было решено, что отведенного на этот этап времени оказалось слишком мало. Политика региона
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