«Ёлка желаний» дарит веру в чудо!

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Новый год – это время, когда сбываются самые сокровенные мечты. По всей России в эти дни идёт марафон «Ёлка желаний». Всероссийскую масштабную благотворительную акцию, благодаря которой сбываются самые заветные мечты тысяч мальчишек и девчонок из детских домов, многодетных семей, ребят с ограничениями по здоровью, неизменно поддерживает Самарский регион и лично Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В этом году в рамках благотворительной акции исполнятся желания более трёх тысяч детей. 67 «Ёлок желаний» установлены во всех городах и районах области – в администрациях муниципалитетов, на заводах и предприятиях, в торговых центрах и магазинах. Исполнить самые сокровенные мечты детей-сирот, воспитанников приютов, ребят из многодетных семей может каждый житель региона.

Если не веришь в чудеса, то с тобой они и не случатся. Диме Синютину – 8 лет. Он любит ходить в школу и общаться со сверстниками. Литература – его любимый предмет. Учить и рассказывать стихотворения у него получается отлично, но из-за особенностей здоровья мальчик не может самостоятельно передвигаться, видеться с друзьями получается редко. Ведь для того чтобы выйти на прогулку, мама Димы летом возит его на детском трёхколесном велосипеде, а зимой – на санках. «Новогодний дух, подарки, снежки, ёлочка наряженная, Новый год – мой любимый праздник», – признаётся маленький Дима. У Дедушки Мороза он попросил многофункциональный велотренажёр, с помощью которого он мечтает научиться ходить.

Осуществить желание ребёнка-инвалида 1-й группы с детским церебральным параличом помог Благотворительный фонд «Радость», подарив велотренажёр для реабилитации опорно-двигательного аппарата «Ангел-Соло», разработанный специально для детей с диагнозом ДЦП. Семья мальчика – мама Галина Юрьевна, бабушка Татьяна Алексеевна, 10-летняя сестрёнка Диана и старшая сестра Марина – счастливы, что Дима сможет теперь самостоятельно передвигаться, и с нетерпением ждут доставки. Велосипед-тренажёр уже закуплен и в ближайшие дни прибудет в Самару.

«Очень добрая традиция зародилась в Самарской области – «Ёлка желаний». И вот одно из таких желаний мы сняли с ёлочки в здании Правительства и не смогли отказать пожелавшему молодому человеку в просьбе купить велосипед-тренажёр. Признаться, сметой у нас не была предусмотрена такая сумма на подарок, а специализированный аппарат стоит более 90 тысяч рублей, но мы нашли помощников и смогли порадовать Диму. На то он и Новый год, чтобы чудеса сбывались! Мы верим, что наш подарок поможет мальчику стать более сильным и активным», – говорит Светлана Полдамасова, директор Благотворительного фонда «Радость».

Стоит отметить, кроме прямой финансовой помощи, Благотворительный фонд «Радость» реализует программу социальной адаптации для воспитанников детских домов, направленную на их социализацию, оказывает психологическую помощь и юридическую поддержку. Также уже более 10 лет фонд реализует «Программу экстренной помощи детям Самарской области». В рамках этой программы фонд закупает необходимые лекарственные препараты, медицинское оборудование, оплачивает дополнительные обследования и многое другое. Средства для этой программы собираются на благотворительном аукционе «Самарский». В 2021 году на аукционе будут представлены работы самарских и пензенских художников.

Окунуться в мир чудес и стать волшебником, исполнив детскую мечту, может каждый. Для этого достаточно найти ближайший адрес, где стоит «Ёлка желаний» (адреса указаны на сайте Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области), снять с неё открытку, приобрести подарок и оставить его в специальной коробке, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства