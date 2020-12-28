В Самарском университете им. Королева прошли испытания устройств виброзащиты для ракеты-носителя «Союз-5»

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Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева успешно провели испытания виброизоляторов, изготовленных для новой перспективной ракеты-носителя «Союз-5».



В ходе испытаний в лабораторных условиях создавались различные виды нагрузок, имитирующие воздействия на этапе запуска и вывода ракеты на орбиту - это вибрация, линейные ускорения и перегрузки, достигающие 10-15G (*), а также ударные нагрузки, возникающие при транспортировке ракеты на космодром. Испытуемые образцы виброизоляторов успешно подтвердили заявленные инженерами характеристики.



Для снижения вибрационных и ударных нагрузок в ракете-носителе “Союз-5" Самарский университет изготовил более 300 виброизоляторов. Благодаря своим конструктивным особенностям и особому материалу виброизоляторы способны выдерживать экстремальные вибрационные и ударные нагрузки, которые сопутствуют запуску космического аппарата и выводу на орбиту, а также нивелировать разрушительное воздействие этих нагрузок на сложную и высокочувствительную бортовую аппаратуру. Они должны обеспечить сохранность конструкций ракеты, ее приборов, автоматики также и во время транспортировки ракеты к космодрому.



К виброизоляторам, эксплуатируемым в космосе, предъявляются значительно более высокие требования по прочности и надежности, чем к наземной технике. Добиться требуемых характеристик помогает использование материала МР – металлического аналога резины, разработанного в лаборатории ОНИЛ-1 Самарского университета.



Этот материал был создан для использования в космосе, он обладает высокими демпфирующими свойствами, способен противостоять агрессивным средам, высоким и низким температурам, глубокому вакууму, влажности, плесени, грибкам, радиации и другим неблагоприятным внешним воздействиям. Такие свойства материал МР получает благодаря особой технологии плетения и прессования спиральных металлических нитей разного диаметра. Демпферы на основе материала МР существенно превосходят по надежности известные в России и за рубежом аналоги, они применялись для ракет-носителей "Союз" предыдущих поколений, а также используются в проекте “ЭкзоМарс”.

Фото: Анар МОвсумов