В метро Самары консультирование пользователей терминалов начали осуществлять с помощью кнопок вызова

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В самарском метро новые терминалы бескассовой оплаты проезда, установленные на всех десяти станциях минувшим летом, начали оснащать специальными кнопками вызова кассира. Таким образом, услуга консультирования пользователей терминалов осталась, поскольку еще востребована. При этом осуществляться она будет только при необходимости – без организации постоянного дежурства персонала непосредственно возле устройств.

«Непрерывное дежурство в кассовом зале уже не требуется. Наибольшая часть пассажиров освоилась. Студенты, молодежь практически сразу же научились пользоваться автоматизированной системой. Помощь еще требуется в основном гражданам пенсионного возраста, которые пока не всегда справляются самостоятельно», - пояснила билетный кассир 3 разряда МП г. о. Самара «Самарский метрополитен» Надежда Тишина.

Специалисты заверяют: если человек нажал на кнопку, долго стоять и ждать возле терминала не придется. Схема проста: сотрудники метро сразу же слышат сигнал – он поступает непрерывно до того момента, пока его не отключит тот или иной кассир у себя в помещении. В кассовый зал выход организуется без промедления.

«Я давно не ездил в метро, такой системой пользуюсь впервые. Хорошее новшество, нужная услуга. Сейчас во всем помогли разобраться, и оказалось, что это совсем несложно. Главное – все с заботой о здоровье, меньше шанс подхватить вирус», – отметил пассажир Денис Выборнов.

В конце декабря кнопками вызова кассира укомплектованы терминалы на «Российской». Прошла пуско-наладка, и дополненная система работает без сбоев. Консультирование в таком режиме уже ведется. До середины января и на остальных станциях планируется завершить работы по монтажу специальных кнопок. Нужно будет оснастить еще 30 терминалов. Как правило, работы на одной станции занимают 1 день. Самый длительный этап в этой подготовке – прокладка кабелей к аппаратам.

«Бескассовый метод в принципе очень удобен для продажи жетонов и пополнения транспортных карт. Это одна из дополнительных мер, позволяющих минимизировать контакты пассажиров и сотрудников метрополитена в период пандемии. Сейчас важнейшая задача – снизить риски инфицирования коронавирусом в общественных местах, и метро – не исключение. Масочный режим также продолжает быть обязательным требованием – без масок службой транспортной безопасности муниципального предприятия в «подземку» не допускается ни один человек, люди просто не смогут попасть к турникетным зонам. Контроль организуется и на линии – во время поездок», - пояснил заместитель директора МП «Самарский метрополитен» Олег Яхин.

В настоящее время пассажиропоток в метро снизился в связи с ограничительными мерами в сложившейся эпидемиологической обстановке – многие работают и учатся дистанционно. В среднем ежедневно метрополитен перевозит 26200 пассажиров.

«Около 90% из них практикуют бесконтактную оплату проезда – в основном банковскими картами либо транспортными картами, которые пополняют через наши новые аппараты. Мы намеревались более плавно, в спокойном режиме перейти на такой способ, но условия пандемии диктуют свои правила. Выполняем требования Роспотребнадзора, активнее продвигаем бесконтактные механизмы», - уточнил представитель дирекции муниципального предприятия.

Напомним также, что с 20 ноября текущего года привычные кассы метрополитена стали работать по скорректированному графику – с акцентом на часы пик. Приобрести жетоны и транспортные карты, активировать и пополнить их через обычные кассовые окна можно ежедневно с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 18:00. В остальное время пассажирам рекомендуется воспользоваться автоматизированными терминалами.

Программно-аппаратный комплекс автоматизированной продажи жетонов предназначен для их покупки не только за наличные средства, используя купюры и монеты, но и безналичные – предусмотрена оплата всеми видами банковских карт и смарт-устройств (смартфонами, часами, браслетами с системами Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, Google Pay). Также с помощью таких терминалов наличным и безналичным способами можно пополнять проездные билеты на бесконтактных смарт-картах, то есть все действующие в Самаре транспортные карты.

При совершении операций отображается текущее состояние проездных билетов - осуществляется проверка «ресурсов», предъявляемых в автомат по их пополнению, то есть остатка средств. Предусмотрена выдача чека по желанию пассажира.

Аппараты установлены в кассовых залах на всех 10 станциях метро. Для удобства пассажиров каждую станцию укомплектовали несколькими автоматическими устройствами – в зависимости от пассажиропотока. Каждое устройство будет оснащено кнопкой вызова кассира, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации