В мэрии Самары прокомментировали запрет на продажу алкоголя на Новый год

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С таким предложением выступали Минздрав и полиция.

Ввести запрет на продажу алкоголя в новогоднюю ночь предложили представители Минздрава и полиции во время совещания в «белом доме». Но окончательное решение этого вопроса первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов оставил за главами муниципалитетов.

— По действующему законодательству спиртное будут продавать с 08:00 до 23:00 гражданам старше 18 лет. При этом в городе не будут организовывать места массового скопления людей. Соответственно, и введение ограничений не требуется, — пояснили в мэрии.

Однако чиновники рекомендуют местным жителям воздержаться от употребления горячительных напитков. По их словам, застолье можно заменить прогулкой на свежем воздухе или занятиями спортом.

Несмотря на то что в Самаре отменили массовые гулянья, в новогоднюю ночь за порядком на улице города будут следить больше 300 стражей порядка. А на территории стадиона «Самара Арена» и площади Куйбышева установили рамки металлодетекторов, пишет 63.ру.