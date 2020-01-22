С 1 марта трафик на Госуслугах станет бесплатным для всех

56

Такое решение было принято после совещания и.о. главы Минкомсвязи Константина Носкова с операторами связи.Пользователи смогут открывать Госуслуги и государственные сайты даже при нулевом балансе."Это первый шаг по реализации проекта Доступный интернет, идею которого предложил президент РФ в послании Федеральному собранию", - Минкомсвязи.В ведомстве также добавили, что не исключают предоставление бесплатного трафика на социальные сети, мессенджеры и поисковики.Фото: соцсети