Завершается работа грузовой переправы до села Рождествено

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В связи с началом интенсивного процесса ледообразования на реке Волга завершается работа грузовой переправы «г. Самара (Октябрьский спуск) – с. Рождествено». Информацию по выполнению рейсов можно уточнить по тел. 8917-817-00-10.

Для обеспечения транспортной доступности с. Рождествено оборудована и открыта временная дорога (зимник) от с. Шелехметь до урочища «Белые домики».

Перевозка пассажиров по маршруту «г. Самара (Речной вокзал) – с. Рождествено» будет выполняться в зависимости от ледовой обстановки водоизмещающими судами или судами на воздушной подушке. Расписание движения можно уточнить на сайте: srpp63.ru или по телефону: 222-93-37, 891-701-14-221, передает пресс-служба облправительства.

Фото: drive2.ru