Заинтересованные в подготовке кадров предприятия Самарской области могут стать участниками Регионального кадрового стандарта

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Оно прошло в расширенном составе — с участием представителей регионального правительства, а также предприятий и образовательных организаций области, выразивших желание присоединиться к работе по реализации кадрового стандарта, представителей общественных организаций работодателей.Данный стандарт – это комплекс современных управленческих практик, направленных на обеспечение экономики региона высококвалифицированными кадрами, который реализуется в целях повышения инвестиционной привлекательности региона.«Самарская область с 2016 года в качестве одного из 20 пилотных регионов начала внедрять Региональный стандарт, что дало нам возможность переосмыслить и перепроектировать ряд управленческих процессов для достижения задач по развитию и наращиванию кадрового потенциала региона. Полученные в ходе апробации Стандарта результаты были признаны одними из лучших, и в 2019 году Самарской области предложили стать наставником для других регионов Российской Федерации», — отметил Александр Фетисов.Сейчас регион продолжает реализацию Стандарта. На совещании обсудили возможность применить сложившиеся положительные практики в приоритетных сферах экономики Самарской области с учетом повышения требований работодателей к производительности труда и к качеству подготовки выпускников образовательных организаций высшего и профессионального образования, которые связаны со стремительными технологическими изменениями.Участники совещания приняли решение распространить применение кадрового стандарта не только на аэрокосмический кластер, как было ранее, но и на автомобилестроительный, нефтехимический, агропищевой, строительства и производства строительных материалов, информационных технологий, туристско-рекреационный, транспортно-логистический кластеры. Сформирован перечень предприятий, которые выступили заказчиками подготовки кадров. Это, в частности, ПАО «Кузнецов», АО «Тяжмаш», ПАО «Салют», ОА «Полимер», ООО «ЗЕТТА», ООО «Самарский стройфарфор», ООО «Научно-внедренческая фирма «Сенсоры, Модули, Системы» и другие.На основе запросов предприятий выделен перечень специальностей среднего профессионального образования и перечень направлений подготовки высшего образования для реализации Стандарта. На текущий момент определены 34 образовательные организации, которые примут участие в подготовке специалистов. Это 6 организаций высшего образования, 24 — среднего профессионального образования, 2 – дополнительного профессионального образования и 2 – дополнительного образования детей.Руководитель управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области Александр Мочалов подчеркнул: «В любой момент любое заинтересованное предприятие может войти в состав участников, заключив соответствующее соглашение. Перечень компетенций и направлений подготовки также остаются открытыми и будут дополняться и изменяться в зависимости от запросов предприятий».Многие практики, относящиеся к ключевым положениям Стандарта, уже успешно реализуются, например такие, как профнавигация, дуальное обучение, «Вордлскиллс», повышение квалификации и другие.В текущем году основной акцент — на вовлечении максимального количества участников в реализацию кадрового стандарта, организацию между ними свободных и прямых коммуникаций.В этом году благодаря грантовой поддержке Минпросвещения России в Самарской области создается центр опережающей профессиональной подготовки кадров. Реализация Стандарта позволит максимально приблизить региональное образование к требованиям реального производства и поможет вырастить целое поколение молодых профессионалов.***Ключевые элементы регионального стандарта:— прогнозирование потребности в кадрах по перспективным и востребованным профессиям,— профессиональная ориентация,— реализация механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и подготовка инженерных кадров для высокотехнологичных производств,— реализация независимой оценки качества подготовки кадров,— реализация механизмов мониторинга трудоустройства выпускников, передает пресс-служба облправительства.