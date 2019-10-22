Жители поселка Мехзавод благодарят участкового за смелые и решительные действия, предотвратившие взрыв газа

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В свой выходной, майор полиции, находясь возле одной из стоянок на территории 5 квартала, почувствовал запах газа. Быстро сориентировавшись сотрудник полиции установил, что утечка газа происходит из припаркованного около дороги автомобиля. Поскольку рядом находилась детская площадка, жилые дома и внутридворовая дорога, то существовала реальная угроза для жизни и здоровья граждан.Не раздумывая сотрудник полиции, при помощи своего автомобиля перекрыл движение на проезжей части, попросил граждан отойти и отвести детей на безопасное расстояние.В присутствии родственников владельца автомобиля майор полиции Владимир Самойлов сумел открыть автомашину и перекрыл подачу газа. Со слов очевидцев происшествия "последствия могли быть не предсказуемы т.к. взрыва газа мог произойти от любой случайной искры".Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области