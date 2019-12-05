Жители Кинеля переезжают в новые квартиры
5 декабря 2019 17:23
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5 декабря в поселке Алексеевка состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир гражданам, переселяемых из аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В мероприятии приняли участие представители регионального минстроя и администрации г.о. Кинель. В рамках первого этапа переселения из аварийного жилищного фонда в Кинеле, ключи получили пять семей.
В Послании Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу: «Нам предстоит огромная работа по расселению людей из ветхого и аварийного жилья. Причем сделать это нужно темпами, каких у нас не было никогда. Уже в 2019 году должно быть расселено вдвое больше, чем в прошлом году. В 2020 году эти объемы нужно увеличить еще в 3 раза, увеличив до 30 тыс. кв. м объемы расселяемого непригодного жилья. А всего за 6 лет должно
быть расселено свыше 340 тыс. кв. м аварийного жилья. И мы сделаем эту работу в муниципалитетах».
Как решается поставленная задача в г.о. Кинель рассказал глава муниципалитета Владимир Чихирев: «Сегодня, первые пять семей улучшат свои жилищные условия и получат современные квартиры. Это стало возможным благодаря началу реализации национального проект «Жилье и городская среда», в 2019 году мы начинаем решать проблему всего аварийного жилищного фонда г.о. Кинель». Новые квартиры приобретались на вторичном рынке, после чего комиссия, куда входили представители общественности, оценивала качество жилых помещений.
«Финансирование программы на сегодняшний день идет из трех источников, 86% финансирует Государственная корпорация – Фонда содействия реформированию ЖКХ, 9% областных средств и 5% местный бюджет», — пояснила руководитель департамента жилищной политики регионального минстроя Светлана Коростина.
Жительница птг. Алексеевка Любовь Ивановна Менялова стояла в очереди на переселение из аварийного жилищного фонда с 2013 года. Сегодня она впервые побывала в новой квартире: «Это небо и земля. Все коммуникации подключены: и отопление, и вода, и газ. В старой квартире, где я прожила с 1970 года, были очень тяжелые условия, воды и туалета у нас не было, крыша протекала, печки все взрывались, дымоход не работал».
Всего в Самарском регионе за период с 2019 по 2025 годы планируется расселить 343 479,61 кв. м. аварийного жилищного фонда, в новые квартиры переедут 21 170 человек, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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