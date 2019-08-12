Житель Самары чуть не лишился автомобиля Mitsubishi Lancer за долги по ЖКХ

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В ходе рейда судебные приставы посетили должника Л., в отношении которого было возбуждено исполнительное производство за долг свыше 26 тысяч рублей.Гражданин добровольно задолженность не погашал. Судебные приставы-исполнители составили акт описи и ареста автомобиля должника, а именно Mitsubishi Lancer.Автотранспортное средство было передано на ответственное хранение взыскателю. Гражданин Л. поспешил погасить долг за коммунальные услуги в размере свыше 26 тысяч рублей. Так же за неисполнение исполнительного документа в срок, должнику пришлось оплатить исполнительский сбор в размере 2 тысяч рублей.Автомобиль вернули гражданину, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области