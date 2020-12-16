Яркими огнями засверкали елки на площади Куйбышева в Самаре

285

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией массовые новогодние мероприятия проводить не планируется. Вместе с тем, общественные места оформляются для создания праздничной атмосферы.

15 декабря по всему городу полностью включены гирлянды, консоли, подвесы, светодинамические композиции. Количество цветовых композиций и гирлянд МП «Самарагорсвет» в этом году увеличено на 17%. К уже имеющимся украшениям предприятием закуплено более 400 новых элементов иллюминации, сообщает горадминистрация.

Во вторник, 15 декабря, яркими огнями засияли и елки на площади Куйбышева. Во всем медиа-комплексе 15 тысяч шаров-пикселей. Особенность медиагирлянд – возможность показывать различные изображения и тематические сюжеты. Последние посвящены 60-летию первого полета в космос и 170-летнему юбилею самарской губернии.

«Я сама из Новокуйбышевска, но зимой обязательно приезжаю в Самару только ради того, чтобы полюбоваться этой красотой, — поделилась впечатлениями Ольга Бычкова. – Еще ни разу не была разочарована. Когда ко мне на праздники приезжают друзья из других городов, провожу экскурсию и для них».

«Как глядя на эту красоту не думать о празднике? Елки наряжены, всё сверкает. Взрослым то тяжело сидеть дома, а если говорить о детях, им необходим свежий воздух, - говорит Сергей Низовцев. – А каток - это наше зимнее счастье. Благодаря всему этому, настроение поднимается не только у взрослых, но и у детей».

В этом году по всему городу залито более 120 бесплатных катков, в том числе два на площади Куйбышева: хоккейный и для массового катания. На главной площади города продолжается установка различных самостоятельных локаций и фотозон: избушки Бабы Яги, чудо-печки, волшебного дуба, ледяных скульптур, деревянной горки и других площадок.

«На площади Куйбышева, как и на других общественных территориях, будут созданы условия для отдыха и прогулок на свежем воздухе, занятий физкультурой и спортом. Здесь два катка, различные тематические локации, световые праздничные объекты. Все условия и порядок организации работы согласованы с Роспотребнадзором», — подчеркнула руководитель департамента культуры и молодежной политики Администрации Самары Татьяна Шестопалова.

Как провести новогодние праздники жители решают сами — будут ли это семейные посиделки дома, прогулки по украшенному городу или активный отдых на свежем воздухе.

«Благодаря наряженному городу у нас праздничное настроение. Если бы этого всего не было, как выживать то на белом свете. Это на самом деле очень хорошо. Зимой это все должно быть, несмотря на пандемию», - уверен самарец Алексей Лапшин.