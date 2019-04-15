Всероссийскую акцию «Диктант Победы» поддержали в СО

49

Масштабная акция, организованная Российским историческим обществом совместно с партией «Единая Россия» и ее проектом «Историческая память», а также Российским военно-историческим обществом и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», поддержана Правительством Самарской области. Цель проекта – популяризация событий Великой Отечественной войны, ее героев и Великой Победы. Накануне Дня Победы Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны пройдет во всех субъектах Российской Федерации с населением более 500 тысяч человек, в городах воинской славы и городах-героях.Главной площадкой проведения акции в Москве станет Центральный музей Великой Отечественной войны. Все желающие смогут попробовать свои силы в диктанте и в режиме онлайн на официальном сайте акции. Кроме того, возможность написать «Диктант Победы» будет предоставлена и нашим соотечественникам за рубежом на специально подготовленных площадках.22 апреля 2019 года в 13:00, в Военно-историческом музее Краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа (музей ПРИВО, г.Самара, ул.Рабочая, д.7), депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Хинштейн проведет встречу со студентами самарских вузов и представителями общественности, посвященную Всероссийской акции «Диктант Победы». Координатор проекта «Историческая память» расскажет о целях, задачах и принципах Диктанта, региональных площадках его проведения, возможностях участия в акции, запуске официального сайта диктантпобеды.рф и др.Акция «Диктант Победы» носит исключительно добровольный характер. В каждом регионе созданы организационные комитеты. В их состав вошли руководители региональных отделений партии «Единая Россия», представители Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества, общественного движения «Волонтеры Победы», организаций ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.По форме диктант – не классическое написание текста под диктовку. Это тестовые задания, состоящие из 20 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны, разработанные Российским государственным гуманитарным университетом. Задания будут связаны с историей войны, ее героями и Днем Победы.Победителей определят на трех уровнях: местном, региональном и федеральном. Критерии оценки просты: максимальное число правильных ответов за минимальное время.Результаты будут опубликованы 12 июня 2019 года в День России на сайте Диктанта, передает пресс-служба облправительства.