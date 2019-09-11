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Новости /  Общество /  Социум  

Врач сообщил, что Михаэль Шумахер находится в сознании

11 сентября 2019 14:55
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Шумахер серьезно пострадал почти шесть лет назад при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле.
Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, получивший зимой 2013 года серьезную травму головы, находится в сознании, пишет РИА Новости со ссылкой на Le Parisien.

Ранее СМИ сообщили о том, что 50-летнего спортсмена тайно доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии парижской больницы имени Жоржа Помпиду. Теперь его здоровьем будет заниматься специалист по лечению сердечной недостаточности, профессор Филипп Менаше.
"Да, он находится в моем отделении. Могу заверить вас, что он в сознании", — приводит издание слова одного из сотрудников медучреждения.

Шумахер серьезно пострадал почти шесть лет назад при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и несколько лет находился в коме.

Зимой прошлого года СМИ сообщали, что спортсмен больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.

Позже стало известно, что Шумахер и его семья покинули виллу в Женеве и отправились на Мальорку, где провели зимние каникулы, а также отметили Рождество, Новый год и день рождения чемпиона. 
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