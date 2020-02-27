Воспитанники Самарского молодежного пансионата отметили Масленицу собственноручно приготовленными блинами

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Мастер-класс по приготовлению блинов для молодых инвалидов с ментальными нарушениями провел шеф-повар учреждения. Под его руководством ребята самостоятельно прошли весь процесс – от замешивания теста до выпечки. А результаты своей работы смогли продегустировать во время праздничного чаепития с вареньем из ягод, выращенных в саду пансионата.На прошлой неделе, 20 февраля, здесь прошли практические занятия по темам «Сервировка стола» и «Приготовление бутербродов и салатов». Помимо навыков приготовления простых блюд такие мастер-классы помогают воспитанникам научиться работать в коллективе и распределять обязанности.Важно и то, что подобные мастер-классы проходят не в пищеблоке заведения, а в домашней обстановке, в специально оборудованной тренировочной квартире, где есть всё необходимое для повседневного ведения хозяйства – кухня с электрической плитой, раковиной, вытяжкой, холодильником, микроволновой печью, электрочайником, а также утюг с гладильной доской, пылесос, стиральная машинка, душевая кабина.Программа «Шаги к самостоятельности», разработанная в ГБУ СО «Самарский молодежный пансионат для инвалидов», рассчитана на два года и состоит из практических блоков по различным направлениям, в том числе обучение навыкам приготовления блюд, ведения домашнего хозяйства, поддержания порядка в доме, самообслуживания, принципам соблюдения чистоты и личной гигиены, навыкам безопасности жизнедеятельности, общения с посторонними людьми и работе в группе. Занятия проводят 2 раза в неделю социальные педагоги и шеф-повар учреждения.«Наши воспитанники проживают здесь с 18 до 45 лет, - рассказывает директор пансионата Татьяна Герасимова. – В данной группе обучаются ребята, которым в среднем, около 27 лет. И я очень надеюсь, что перспектива выйти из пансионата и построить самостоятельную жизнь для многих из них реальна. У некоторых из наших воспитанников есть родственники, но, к сожалению, навещают далеко не всех. Поэтому мы, становясь буквально семьей, должны помочь ребятам, дать им то, чего они были лишены, в том числе и все навыки самостоятельной жизни», передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства