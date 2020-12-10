Волга, Кассиопея и Лучезар: как теперь называют детей в Самарской области

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ЗАГС назвал редкие имена 2020 года.

В Самарской области назвали наиболее редкие имена, которые давали родители новорожденным в 2020 году. По данным регионального ЗАГС, в регионе зафиксировали мужские имена Нестор, Ермак, Мирамир, Спиридон, Терентий, Персей, Братислава, Силантий, Лучезар и Максимилиан. А также женские - Ассоль, Арсения, Владимира, Славяна, Марфа, Ефросинья, Юнона, Мия-Амалия, Волга и Кассиопея. Но все же наиболее часто малышей называли обычными именами, пишет 63.ru.

Для мальчиков это - Артем, Александр, Михаил, Максим, Роман, Дмитрий, Матвей, Иван, Кирилл и Егор. Среди девочек популярные имена - София, Виктория, Мария, Анна, Полина, Алиса, Ева, Анастасия, Варвара и Вероника. По данным ЗАГС, с начала года в Самарской области зарегистрировали рождение 25 732 малышей, пишет КТВ-Луч.

Фото pixabay.com

