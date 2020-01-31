Вниманию самарских организаций: начался прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность»

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Традиционно конкурс проводится в целях пропаганды лучших практик организации работ в области охраны труда, повышения эффективности системы государственного управления охраной труда, активизации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, а также привлечения общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах.Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 1 марта 2020 года. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурс проходит заочно на основании общедоступных данных и сведений, представленных участниками конкурса.Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте Ассоциации «ЭТАЛОН» (http://www.aetalon.ru/) в соответствующем разделе, посвященном проведению конкурса, заполнить электронные формы заявки на участие в конкурсе и сведений об организации.Возможные вопросы по проведению конкурса, подаче заявок, работе сайта необходимо направлять в Ассоциацию «ЭТАЛОН» по электронной почте kot@aetalon.ru или по телефону: 8 (495) 660-83-32 и департамент условий и охраны труда министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области по телефону: 263-43-55, передает пресс-служба горадминистрации.