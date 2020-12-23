Внимание – туман!

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На территории Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана, региональная Госавтоинспекция рекомендует как водителям, так и пешеходам, проявлять повышенное внимание и меры безопасности на дороге.

Автомобилистам необходимо следить за соблюдением скоростного режима, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал движения. Dажно проверить исправность световых приборов. При обгоне и перестроении обязательно включать указатели поворота.

Пешеходам стоит помнить, что человека в темной одежде плохо видно на проезжей части, особенно в темное время суток и в условиях тумана, в этой связи настоятельно рекомендуем использовать на одежде световозвращающие элементы.

Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять максимальную бдительность, передает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области