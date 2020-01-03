"Ведьмак" по-русски: Омский русский народный хор записал свою версию песни из сериала. Видео

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— Друзья, вы точно слышали об этой теме "Ведьмаку заплатите чеканной монетой". Мы с Омским хором сняли свою версию, — говорится в описании видео.Пользователям YouTube кавер пришёлся по душе. Они отметили и профессионализм певцов, и качество исполнения песни."Моё почтение и уважение хорам, которые не бояться петь что-то, кроме условной классики, которую мало кто уже слушает. Спасибо за отличный кавер", -Yaroslav Khomiak"Жаль, что не вся песня. На текущий момент это лучший кавер на Ютубе", - BolT007BooNET.Нашлись и те, кому этот вариант песни понравился больше оригинала."Это бомба. Омский народный хор поёт даже лучше, чем Лютик", - Beautiful Day.