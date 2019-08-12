Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 12 августа, 20:16
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/08:
USD 65.25
0.12
EUR 73.02
-0.02
Новости /  Общество /  Социум  

В состав сборной России на мировом первенстве по стандартам WorldSkills вошли два участника из Самарской области

12 августа 2019 16:54
118
В мировом чемпионате по стандартам WorldSkills в 2019 году примут участие 1300 человек из 63 стран. Они будут бороться за победу по 56 направлениям.
В состав национальной сборной, которая представит Россию на мировом первенстве по стандартам WorldSkills, которое пройдет в Казани с 22 по 27 августа, вошли два участника из Самарской области: выпускник Поволжского государственного колледжа Михаил Воронцов и студентка колледжа технического и художественного образования  Тольятти Алина Гатауллина.

В мировом чемпионате по стандартам WorldSkills в 2019 году примут участие 1300 человек из 63 стран. Они будут бороться за победу по 56 направлениям.

В компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», где свое профессиональное мастерство продемонстрирует Михаил Воронцов, заявлены представители 30 государств, в том числе США, Канады, Франции, Германии, Великобритании, Японии, Китая, Марокко, Индии и Чили.

К мировому первенству молодых профессионалов студент, а теперь уже выпускник, Поволжского государственного колледжа шел не один год. С 2015 года в мастерских своей альма-матер оттачивал умение работать на фрезерных станках с числовым программным управлением. Для этого в колледже созданы все условия. В 2016 на его базе создан соответствующий инфраструктурным листам WorldSkills, центр компетенций. Правительством Самарской области приобретено два трехкоординатных станка с числовым программным управлением, а в 2018 году в учебном заведении появился пятикоординатный станок.

Подготовке молодых специалистов и развитию среднего профессионального образования в Самарской области особое внимание уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В своем ежегодном Послании он отметил, что в 2018 году Самарская область в рейтинге WorldSkills Russia поднялась с 14-го на 12-е место, а это значит, что у нас готовят лучших профессионалов в стране. «Важно, чтобы появившиеся возможности могли использовать все учреждения среднего профессионального образования», — подчеркнул Глава региона.

В рамках основного Чемпионата в Казани пройдет WorldSkills Juniors. В нем примут участие конкурсанты от 14 до 16 лет включительно. Среди них студентка колледжа технического и художественного образования г.о. Тольятти Алина Гатауллина. Она будет бороться за победу в компетенции «Малярные и декоративные работы». Первокурснице предстоит выполнить несколько заданий: оклейка обоев, создание панно с помощью трафарета и декоративных покрытий, колорирование — подбор цветов и поиск точных оттенков. Затем участников ждет самое сложное – перенос четкого чертежа на стенд с помощью линейки, кисти и красок. Уже известно, что в числе соперников Алины представители ОАЭ и Казахстана.

За всю историю мирового чемпионата WorldSkills впервые два участника от Самарской области вошли в основной состав национальной сборной России. По мнению руководителя управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области Александра Мочалова, таких успехов удалось достичь благодаря тому, что значительные средства из областного бюджета направлены и на капитальный ремонт, и на оснащение новым оборудованием колледжей и техникумов. Это должно способствовать повышению уровня профессиональной подготовки студентов и престижа рабочих профессий. На это нацелен и федеральный проект «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Согласно ему в 2024 году 50% техникумов и колледжей Самарской области должны проводить итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
12 августа 2019  20:01
Гражданин добровольно задолженность не погашал. Судебные приставы-исполнители составили акт описи и ареста автомобиля должника, а именно Mitsubishi Lancer.
Житель Самары чуть не лишился автомобиля Mitsubishi Lancer за долги по ЖКХ
Гражданин добровольно задолженность не погашал. Судебные приставы-исполнители составили акт описи и ареста автомобиля должника, а именно Mitsubishi Lancer.   Социум
2
12 августа 2019  18:29
Кроме того, на аукцион выставят первое издание романа Ивана Гончарова "Обломов".
В Москве на аукционе продадут любовные письма Шостаковича
Кроме того, на аукцион выставят первое издание романа Ивана Гончарова "Обломов".  Социум
74
12 августа 2019  17:55
По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до 60 миллионов долларов, однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария.
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до 60 миллионов долларов, однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария.  Социум
106
Весь список

Здравоохранение
12 августа 2019  17:05
Михаил Ратманов совместно с директором ТФОМС СО Владиславом Романовым посетили Самарский областной клинический кардиологический диспансер с рабочим визитом.
Врачи кардиодиспансера оказывают помощь самарцам на новом оборудовании
Михаил Ратманов  совместно с директором ТФОМС СО  Владиславом Романовым  посетили Самарский областной клинический кардиологический диспансер с рабочим... Здравоохранение
115
12 августа 2019  09:59
В Роспотребнадзоре рассказали о норме потребления сахара детьми
В Роспотребнадзоре рассказали о норме потребления сахара детьми
Также специалисты отметили, что завтрак детей должен быть плотным. Здравоохранение
186
9 августа 2019  20:43
Несколько дней назад врачи ампутировали семилетней девочке кисть и предплечье правой руки.
Кузнецова рассказала о состоянии истерзанной девочки из Ингушетии
Несколько дней назад врачи ампутировали семилетней девочке кисть и предплечье правой руки.  Здравоохранение
479
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14187
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14185
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14319
Весь список
Туризм
2 августа 2019  12:59
В Самарской области появится экологическая деревня с современным туристическим центром.
В Самарской области обустроят экологическую деревню
Она появится в селе Смолькино – в месте, где в доисторические времена остановился ледник. Туризм
477
30 июля 2019  10:42
Отпускной бюджет россиян за 3 года вырос всего на 5%
Отпускной бюджет россиян за 3 года вырос всего на 5%
Максимальная сумма, которую среднестатистический россиянин может потратить на неделю отпуска, сегодня составляет чуть более 24,5 тыс. руб. Туризм
301
26 июля 2019  12:11
Самой популярной локацией на летних выходных для самарцев оказался Ставропольский район
Самой популярной локацией на летних выходных для самарцев оказался Ставропольский район
Это обусловлено большим количеством дачных массивов и коттеджных поселков, а также летними мероприятиями. Туризм
466
Весь список
Образование
12 августа 2019  14:23
Поскольку она содержит непроверенную информацию.
Замминистра связи посоветовал студентам не пользоваться "Википедией"
Поскольку она содержит непроверенную информацию.  Образование
155
12 августа 2019  13:43
Проходной балл в СамГМУ вырос на 25 пунктов
Проходной балл в СамГМУ вырос на 25 пунктов
Всего на бюджетную форму обучения было подано на 15% большезаявлений. Образование
142
12 августа 2019  12:47
Искусственный интеллект будет рекомендовать студентов к отчислению
Искусственный интеллект будет рекомендовать студентов к отчислению
Цифровой сервис заработает в России с 2021 года. Образование
168
Весь список

Культура
12 августа 2019  13:13
17 августа на набережной в Самаре пройдёт концерт Муниципального духового оркестра в честь закрытия сезона
17 августа на набережной в Самаре пройдёт концерт Муниципального духового оркестра в честь закрытия сезона
Реализация проекта «Культурное сердце России» продолжается. Культура
191
11 августа 2019  14:58
В последующие дни театр «Самарская площадь» покажет детективную комедию «Фен-шуй», комитрагедию «Не такой как все» и комедию «Тестостерон»).
Театральный сезон в Самаре откроется 15 августа
В последующие дни театр «Самарская площадь» покажет детективную комедию «Фен-шуй», комитрагедию «Не такой как все» и комедию... Культура
334
9 августа 2019  10:48
Международный фестиваль духовых оркестров Серебряные трубы Поволжья пройдет в Сызрани
Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» пройдет в Сызрани
В нем примут участие творческие коллективы Франции, Испании и России. Культура
228
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14937
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14426
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1120
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1605
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
420
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
879
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
513
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
629
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
539
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
452
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
458
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
331
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
523
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
870
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
854
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
786
Весь список

Мероприятия
17 августа на набережной в Самаре пройдёт концерт Муниципального духового оркестра в честь закрытия сезона
Сегодня в Струковском парке состоялся Фестиваль Art-Город
На Маяковском и Некрасовском спуске набережной продолжаются танцевальные и музыкальные мероприятия
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные