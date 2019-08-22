В сквере Эльдара Рязанова покажут комедийные короткометражки в честь Дня российского кино

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Сотрудники уникального музея Эльдара Рязанова подготовили программу для широкого круга зрителей.С 14:00 до 17:00 в сквере на большом экране будут демонстрироваться ранние работы Эльдара Рязанова – комедий 1960-х гг. – «Человек ниоткуда», «Дайте жалобную книгу».С 17:00 до 18:00 показ самарского молодёжного ситкома «Вокзал для двоих».С 18:00 до 19:00 творческая встреча с самарским киноведом, членом Союза кинематографистов России Валерием Бондаренко. Он прочтет лекцию «Романтическая ирония» и современное комедийное пространство. Смешное и «страшно смешное».С 19:00 до 20:30 показ семейной комедии «Остров исправления».С 20:30 до 23:00 состоится встреча с молодыми российскими комедиографами из Москвы и показ короткометражных комедий. Куратор показа – программный директор ряда фестивалей, сценарист, критик Александра Жукова.«Мы хотим услышать мнение жителей города о современных короткометражках. Мы организуем творческий диалог в сквере, названном именем самого известного российского комедиографа», - говорит Глеб Чечевин, директор музея Эльдара Рязанова.Кроме того, 24 августа гости музея с 15.00 до 21.00 могут ознакомиться с основной экспозицией, где представлена информация об истории семьи будущего режиссера, о его детстве и юношеских годах, о том, как Эльдар Рязанов и его сверстники жили в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны.В 18.00 от здания музея стартует пешеходная экскурсия по улицам города – «Самара Эльдара Рязанова». Участники «пешеходки» познакомятся не только с биографией нашего героя, но узнают много интересных фактов об истории Самары.В 21.00 начнется авторская экскурсия по экспозиции главного научного сотрудника музея Олега Горяинова. Автор сделал акцент на историю мирового кинематографа, следы которого представлены и в нашей экспозиции, что позволит шире взглянуть на творчество Рязанова – классика отечественного киноискусства.В 22.00 пройдет тематический квест по экспозиции музея «В гостях у Рязанова». Участники квеста узнают много нового о творчестве режиссера, а также об актерах, которые снимались в его фильмах.Запись по телефону музея: 8 (846) 332-05-17 , передает пресс-служба горадминистрации.