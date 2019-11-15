В регионе ведется подготовка к проведению Года Тольятти

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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской областипровел рабочее совещание, на котором обсуждались предложения городского округа Тольятти по подготовке и проведению Года Тольятти.Напомним, что губернатором Самарской области2020 год объявлен Годом Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов.На совещании с участием представителей региональных министерств подробно рассматривались проекты благоустройства города, развития дорожной сети, ремонта образовательных учреждений, спортивных объектов и др.Виктор Кудряшов: «Следующий год ознаменуется знаковым событием не только для города Тольятти, но и для всей Самарской области. Это 50-летие выпуска первого автомобиля АвтоВАЗа - флагмана самарской промышленности. Тольятти сегодня мы уделяем повышенное внимание, в городе строится беспрецедентное количество социальных объектов. И, безусловно, мы будем продолжать делать акцент на решении наиболее сложных социальных вопросов. Так, в следующем году будут направлены значительные средства для решения проблем с жильем для молодых семей Тольятти, для благоустройства общественных территорий, строительства транспортных развязок, ремонта дорог и на многое другое. Благодаря этой помощи и активной работе руководства муниципалитета жители города обязательно почувствуют большие изменения к лучшему».Председатель областного Правительства также подчеркнул, что важнейшей задачей власти является обеспечение увеличения собственных доходов бюджета города Тольятти. «Рост промышленного производства в городе в 2018 году составил более 7%, в этом году тенденция сохраняется, - отметил Виктор Кудряшов. - Перед руководством Тольятти стоит задача обеспечить рост собственной доходной базы бюджета города, а Правительство области будет в этом помогать».Участники совещания обсудили насущные проблемы и потребности города, определили приоритеты для дальнейшей работы. Виктор Кудряшов дал поручениеруководителям министерств совместно с администрацией Тольятти детально проработать все эти вопросы в течение месяца, передает пресс-служба облправительства.