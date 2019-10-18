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Новости /  Общество /  Социум  

В открытый космос впервые в истории вышли две женщины. Видео

18 октября 2019 19:59
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Ожидается, что Кук и Меир проведут за бортом МКС около шести часов. Для Кристины Кук этот выход в открытый космос стал третьим за последние две недели.
Находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир 18 октября вышли в открытый космос, чтобы заменить вышедший из строя блок системы питания станции, передает newsru.com со ссылкой на ТАСС. Это первый в истории космонавтики случай, когда в открытом космосе одновременно работают две женщины. Прямая трансляция выхода ведется на сайте NASA.

Люк шлюза Quest был открыт в 14 часов 38 минут по московскому времени. Ожидается, что Кук и Меир проведут за бортом МКС около шести часов. Для Кристины Кук этот выход в открытый космос стал третьим за последние две недели.

Отмечается, что неисправность блока системы питания, не отразилась на безопасности экипажа МКС или программе научных экспериментов, но из-за этой неполадки станция не получает дополнительное питание от новых литий-ионных батарей, установленных астронавтами во время выходов в космос 6 и 11 октября. В конце апреля аналогичная неисправность элемента электропитания МКС была ликвидирована при помощи робототехники, контролируемой с Земли. В этот раз для замены блока, проработавшего 19 лет, необходимо участие астронавтов, сообщает РИА "Новости".


Изначально первый выход двух женщин в открытый космос должен был состояться в конце марта, но в NASA были вынуждены отменить его из-за проблемы с подбором скафандров нужного размера. Тогда выйти в космос должны были Кристина Кук и Энн Макклейн, но в итоге месте с Кристиной Кук в открытый космос вышел астронавт Ник Хейг. Макклейн вернулась на Землю 25 июня, а Хейг – 3 октября.

Для Кристины Кук этот выход в космос стал четвертым по счету, тогда как Меир вышла в космос впервые. Они стали 14-й и 15-й женщинами, побывавшими в открытом космосе. Первой в этом списке идет советский космонавт Светлана Савицкая, которая вышла в открытый космос в 1984 году. С тех пор в открытый космос выходили только представительницы США. 


Фото:   pixabay
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Комментарии



Социум
18 октября 2019  19:59
Ожидается, что Кук и Меир проведут за бортом МКС около шести часов. Для Кристины Кук этот выход в открытый космос стал третьим за последние две недели.
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