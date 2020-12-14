15 декабря 2020 года в рамках традиционных контрольных мероприятий Общественной палаты Самарской области пройдёт осмотр возводимого в Самаре Дворца спорта (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 222). Объект строится с привлечением средств федерального бюджета по национальному проекту «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»).
Очередное контрольное мероприятие комиссии Общественной палаты Самарской области проходит в преддверии Нового года. Занятых на объекте спортивной инфраструктуры строителей поздравят с наступающими новогодними праздниками, а в самом здании установят первую в его истории новогоднюю зелёную красавицу-ёлку.
Периодичность контрольных мероприятий на объект, который станет одним из самых узнаваемых символов губернии, а значит требует помимо ведомственного ещё и народного контроля, – 1 раз в 6 месяцев – соблюдается с начала строительства во взаимодействии с представителями Правительства Самарской области и Общественного совета при Министерстве строительства.
Напомним, площадь нового Дворца спорта – свыше 28000 кв.м, в два раза больше прежнего, вместимость увеличится до 5 тысяч посадочных мест. Помимо основной ледовой арены здесь будет тренировочная ледовая площадка, площадка для керлинга, универсальный спортивный зал и 4 конференц-зала общей вместительностью 800 мест, хореографический зал. Основную арену также можно будет использовать для проведения концертов, культурно-массовых мероприятий и баскетбольных матчей.
Подведёт итоги и поздравит строителей, занятых на объекте спортивной инфраструктуры, с наступающим Новым годом и 170-летием Самарской губернии Павел Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области. «Дворец спорта был и остаётся кузницей молодых спортсменов массового спорта и спорта высоких достижений. Искренние слова благодарности строителям региона за то, что их обещания не расходятся с делом! Проделаны огромные объёмы работ, строительство идёт в чётком соответствии с графиком. Открывая традицию проведения в знаковом для Самарской области объекте – Дворце спорта – новогодней ёлки, отмечаем огромную ответственность, лежащую на строителях, которые, несмотря на условия пандемии коронавируса, реализуют один из основных запросов наших граждан – запрос на здоровый образ жизни», – отмечает П.Покровский.
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