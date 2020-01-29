В этом году отдельная специализированная рота ДПС ГИБДД СО празднует свой 50-летний юбилей
29 января 2020 16:49
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В феврале 1970 года, приказом УВД Куйбышевского облисполкома №74 от 31 января 1970 г. был образован отдельный дивизион дорожного надзора милиции. Этим же приказом был назначен и первый его командир - Маринин Станислав.
Из воспоминаний Станислава Викторовича: «Работали мы в две смены, по всему городу. Начали строить стационарные посты, оборудовали выделенное нам помещение, построили гаражи и ангары для мотоциклов. Техника была слабенькой, но позже к нам стали поступать и машины и новые мотоциклы. При
дивизионе был организован взвод в количестве 40 человек, в задачи которого входила работа в сельской местности и в городах области. Может быть, в наше
время инспекторам дорожной службы не хватало той грамотности, которая присуща сотрудникам ДПС сейчас, но уровень отдачи работе и болезнь душой за вверенный инспектору участок была на очень высоком уровне».
Условия набора в дивизион были жесткими: офицерских должностей было мало, и занимать их могли лишь сотрудники, имеющие соответствующее
образование. По этому, с первых же месяцев существования подразделения личный состав стали направлять в различные специализированные учебные
заведения для повышения уровня знаний в области дорожного движения и охраны правопорядка. В настоящее время отдельный дивизион дорожного надзора милиции переименован в отдельную специализированную роту дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.
«И сейчас вопрос подбора кадров в подразделении является одним из приоритетных в организации работы. В настоящий момент личный состав батальона - 118 человек, на балансе подразделения 56 единиц служебного транспорта и ежедневно на линию выходит 15 экипажей для несения службы по всей области» - говорит командир специализированной роты подполковник полиции Вячеслав Мищенко.
За годы существования подразделения немало его сотрудников выполняли интернациональный долг в Афганистане, оказывали и оказывают помощь в восстановлении порядка на территории республик Северной Осетии, Дагестана, Чечни. Многие из инспекторов награждены орденами и медалями.
Так, Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3245от 05 ноября 1980 года орденом Красной Звезды (посмертно) за мужество и самоотверженность проявленное при исполнении служебного долга награжден Чураков Валентин Владимирович.
26 мая 1980 года в 8.00 инспектор дорожного надзора Валентин Чураков получил задание по сопровождению восьми автобусов с работниками треста «Промстрой» из г. Куйбышева в село Сергиевск. Прошли развилку дорог на Красный Яр. Навстречу, сбавляя скорость, шли груженные песком «ЗИЛы». На
49 км трассы Куйбышев-Уфа Чураков включил фары, звуковой и световой сигналы и занял место вдоль разделительной осевой линии шоссе, чем предлагал водителям встречных автомашин пропустить колонну автобусов.
Неожиданно из-за «ЗИЛа» на полосу встречного движения на большой скорости выехал «КАМАЗ» с прицепом. Видя, что нельзя иным способом предотвратить столкновение с головной автомашиной, Валентин Владимирович, рискуя жизнью, подставил свой автомобиль под удар «КАМАЗа». Он сделал все, что требовали от него служебный долг и человеческая совесть, он погиб, защищая 260 жизней. Было ему всего 29 лет.
Сотрудники специализированной роты всегда готовы прийти гражданам на помощь. Так, в ГУ МВД России по Самарской области поступила благодарность от местной жительницы. В своем письма она рассказала о том, что сотрудники ОСР ДПС ГИБДД региона оказали помощь её 4-летнему сыну. По словам женщины, они с сыном находились на даче, когда мальчик почувствовал себя плохо. Она, не дожидаясь приезда бригады скорой медицинской помощи, приняла решение самостоятельно доставить ребенка в медучреждение и они выдвинулись в сторону ближайшей автодороги. В это время мимо проезжал экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области в составе инспекторов ДПС старших лейтенантов полиции Александра Капранова и Марата Махмутова.
Заметив сотрудников Госавтоинспекции, женщина сделала взмах рукой, призывая на помощь. Полицейские, узнав от матери о том, что у ребенка сильные боли в области живота, взяли малыша на руки и перенесли его в патрульный автомобиль. Включив проблесковые маяки, инспекторы ДПС направились в
ближайшее медицинское учреждение. В кратчайшие сроки ребенок вместе с матерью был доставлен в Самарскую областную клиническую больницу имени
В.Д. Середавина, где его в экстренном порядке прооперировали.
Женщина выразила искреннюю благодарность полицейским, отмечая, что только благодаря их слаженным действиям и профессионализму её сыну была
оказана своевременная медицинская помощь: «Я была поражена таким бережным отношением к моему ребёнку и тем, с какой серьёзностью они отнеслись к ситуации».
Существенным отличием ОСР ДПС ГИБДД от других подразделений Госавтоинспекции является контроль дорог всего региона. Основными задачами
сотрудников является обеспечение безопасности дорожного движения, пресечение нарушений ПДД РФ, раскрытие преступлений, обеспечение сопровождения первых лиц губернии, округа и страны, официальных делегаций, колонн и грузов. Все инспекторы являются прекрасными водителями, владеют техникой и оружием на профессиональном уровне. Только за 2019 год ими было осуществлено 451 сопровождение, из которых: 10 лиц охраняемых Государством, и 17 военизированных колонн, раскрыто 37 преступлений, в ходе несения службы изъято 52,69 грамма наркотических веществ, выявлено 14 транспортных средств, находящихся в розыске, передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области
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